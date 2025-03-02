方大同離世｜周柏豪自稱「華納四寶」惹網民質疑 貼合照反駁 (17:52)

之後周柏豪再貼出和方大同及薛凱琪合照反駁網民。（threads截圖）

周柏豪貼出多張和方大同和薛凱琪在華納年代的合照。（Ig截圖）

方大同上月21日離世，終年41歲，方大同死訊震驚兩岸三地，不少圈中人發文悼念，包括昔日同屬華納歌手的周國賢和周柏豪。

昨天（1日）周國賢在社交平台貼相悼念大同：「一入行已經是三寶，日見夜見，聽你的音樂，你的創作方式，你一直以發光天使般存在我的音樂世界。從沒有看過有你如此溫柔和善良的人，能夠在我自存在這世上的時間線上，聽過你的音樂和認識過你真人，是我最大的福份，二十年間太多回憶，突然一次過浮現，抱歉各位記者朋友，暫時無法回應任何問題，請給我們每一位多一點時間整頓情緒，也好好懷念他。」

至於柏豪則貼出和方大同同台演出相片：「很痛很痛，一直在回憶我們剛入行時，在同一家唱片公司時，我們一起長大﹑每天都一起工作，我們坐同一輛車回家。

同事們還稱我們是華納四寶：周國賢﹑薛凱琪﹑方大同﹑周柏豪。一轉眼，大同就離開了我們，我沒有太多話想說﹑能說，我不想接受這事實。

我好像缺少了很寶貴的東西，但我知道我永遠都再找不回的感覺，你是我成長中很重要的歌手，感謝您的一切，人見人愛的方大同。」

有網民質疑周柏豪所說的「華納四寶」，指應該是「華納三寶」周國賢﹑方大同和薛凱琪，有網民表示：「從來未聽過四寶。」

周柏豪就回覆網民：「是這樣的，07年公司同事說現在華納三寶變四寶了，就是那一年我剛入行加入華納唱片，我是小師弟，成為第四寶。不好意思，文字中不能解釋太多，請見諒。」

有網民再說：「他們被叫做華納三寶，是因為他們三個當時同期出道，周先生07年才加入華納，時空上根本就不符合。」周柏豪則在社交平台貼出由華納官方在2010年稱他﹑方大同和薛凱琪「華納三寶」合照。有網民見狀則留言：「其實無論三寶定係四寶，我哋都明白Khalil係曾經同Pakho你並肩作戰嘅兄弟足矣，cheer up, we'll always be by your side!」

（即時娛樂）