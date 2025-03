方大同離世｜周柏豪自稱「華納四寶」惹網民質疑 貼合照反駁 (17:52)

方大同上月21日離世,終年41歲,方大同死訊震驚兩岸三地,不少圈中人發文悼念,包括昔日同屬華納歌手的周國賢和周柏豪。

昨天(1日)周國賢在社交平台貼相悼念大同:「一入行已經是三寶,日見夜見,聽你的音樂,你的創作方式,你一直以發光天使般存在我的音樂世界。從沒有看過有你如此溫柔和善良的人,能夠在我自存在這世上的時間線上,聽過你的音樂和認識過你真人,是我最大的福份,二十年間太多回憶,突然一次過浮現,抱歉各位記者朋友,暫時無法回應任何問題,請給我們每一位多一點時間整頓情緒,也好好懷念他。」

至於柏豪則貼出和方大同同台演出相片:「很痛很痛,一直在回憶我們剛入行時,在同一家唱片公司時,我們一起長大﹑每天都一起工作,我們坐同一輛車回家。

同事們還稱我們是華納四寶:周國賢﹑薛凱琪﹑方大同﹑周柏豪。一轉眼,大同就離開了我們,我沒有太多話想說﹑能說,我不想接受這事實。

我好像缺少了很寶貴的東西,但我知道我永遠都再找不回的感覺,你是我成長中很重要的歌手,感謝您的一切,人見人愛的方大同。」

有網民質疑周柏豪所說的「華納四寶」,指應該是「華納三寶」周國賢﹑方大同和薛凱琪,有網民表示:「從來未聽過四寶。」

周柏豪就回覆網民:「是這樣的,07年公司同事說現在華納三寶變四寶了,就是那一年我剛入行加入華納唱片,我是小師弟,成為第四寶。不好意思,文字中不能解釋太多,請見諒。」

有網民再說:「他們被叫做華納三寶,是因為他們三個當時同期出道,周先生07年才加入華納,時空上根本就不符合。」周柏豪則在社交平台貼出由華納官方在2010年稱他﹑方大同和薛凱琪「華納三寶」合照。有網民見狀則留言:「其實無論三寶定係四寶,我哋都明白Khalil係曾經同Pakho你並肩作戰嘅兄弟足矣,cheer up, we'll always be by your side!」

