余香凝為與小演員混熟玩到失聲 林峯放假要睇女兒時間表 (18:17)

余香凝、林峯、王敏奕、苑瓊丹及梁雍婷等，今天（2日）出席電影《面試特攻隊》開鏡儀式。眾人均抱起戲中小演員合照，已為人父母的林峯及余香凝手勢純熟。兩人笑言在現實生活中訓練有素，開工時也一同聊湊仔經。他們說︰「我們在戲中演一對育有一女的年輕夫妻，可以將生活經驗投放在演出上。」

林峯讚余香凝與小朋友相處時有耐性：「開拍前兩星期，我們曾跟飾演我們女兒的小演員見面，我跟她玩1小時已很累，余香凝陪她玩了3小時。」余香凝自爆跟小演員玩完後失聲：「我平日在家跟兩個孩子玩也沒事，那天為跟小演員混熟，太肉緊用力了﹗我當時很擔心影響拍攝，看了中、西醫，做針灸，又飲鹹竹蜂水。」

《面試特攻隊》以子女面試入學為題材，余香凝和林峯均表示在這方面很有經驗。余香凝表示一對仔女1歲多時已要參加學校面試；林峯說︰「4歲女兒讀幼稚園中班時，課程已是小學程度，又有很多勞作和課外活動。我平日教她做功課時，也覺得內容很深。我現在要遷就孩子的時間表放假，出埠旅行要捱貴機票和住宿。」

談到女兒的側臉被指似足爸爸，林峯說︰「她一半似我，一半似太太，樂天性格就似我。」提及他憑《九龍城寨之圍城》角逐今屆金像獎影帝，林峯表示對手強勁，自己能躋身五強已很榮幸。他表示︰「我對自己有一定的信心，對背後的團隊有信心，也多謝觀眾支持。」

（即時娛樂）