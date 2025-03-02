何廣沛否認同郭子豪鬧翻 劉穎鏇新劇月底播：有血有汗有淚 (18:24)

劉穎鏇（Tiffany）、何廣沛、詹天文（Windy ）、張馳豪 （Aska ）、羅天宇等，今天（2日）出席籃球友誼賽，並組隊落場一展球技，Tiffany否認是主將，因最近少打籃球，與青少年對賽也有點緊張跟不到節奏，不過亦令她勾起6歲開始打籃球的回憶。

Tiffany表示開心及期待月底播出新劇《奪命提示》，她和視帝張振朗討論如何宣傳，她說：「今次是多年來最多感情戲和動作戲的一套劇，有血有汗有淚。」對於宣傳片有不少性感鏡頭，她說：「所有都是劇情需要，大家看劇時就會理解，穿成這樣是有原因，亦有很多不同造型，還有少少性感造型未曝光。」她稱也很期待再拍新劇，現階段有時間便多拍網上節目片段，她很喜歡和小朋友傾偈，網上節目節目大騷流利英語，獲網民大讚可到荷李活發展，她即道：「如果有這個機會，當然求之不得。」

何廣沛自詡是「籃板王」，因2年前才開始加入許家傑的球隊，很少得分。他透露仍未收到新劇《新聞女王2》的劇本，只聽聞月中開工，他說：「很期待！因為人生未拍過一套劇續集，但未知和『Man姐』佘詩曼會否仍有對手戲，不過我和黃宗澤未合作過，都好興奮。」

他表示早感覺到「食腦三子」之一的郭子豪有離巢打算，對方結婚亦沒有邀請他做兄弟，問是否和對方鬧翻？他說：「不是！他有很多兄弟，未輪到我，我已經請定假，不過暫時仍等待邀請出席婚宴通知。」

無綫特別準備蛋糕為同是3月生日的Windy及Aska慶祝，Windy是19歲生日，她表示很開心工作中度過，寓意之後有更多工作，收工後會與家人食自助餐慶祝，但因明天要工作，所以不可吃太多。去年獲家人安排植髮作生日禮物，問今年想在身上加添什麼作禮物？她笑道：「我生存得不錯，對髮線都幾滿意，希望不會甩要再補。」

她表示願望是「食極唔肥」，原計劃正日生日與「After Class」一起慶祝，可惜大家都有工作，不過一班好姊妹已相約了她之後再食飯補祝，她說：「好耐冇聚，不過我們平時都有保持聯絡。（可有關心炎明熹工作？）不會主動問她工作的事情，她行自己想行的路就ok啦！」

Aska快將30歲，他表示已盡量想忘記生日不再提，因接受不到踏入3字頭，他說：「覺得『三十而立』，反省自己未來的路仍未舖好，都會有壓力，願望是多些工作，想出碟和參演電影。」

（即時娛樂）