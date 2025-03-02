吳業坤自揭激嬲老婆 向吉吉請教夫妻相處之道及生仔秘訣 (18:37)

坤哥讚吉吉努力掙錢養妻活兒，要向他請教用作「求生」的夫妻相處之道，因為自己經常衝口而出激怒老婆。（鍾偉茵攝）

吳業坤（坤哥）、周吉佩（吉吉）今天（2日）於將軍澳一同舉行發布會，分別宣傳他們新歌《愛情求生案內書》及《GUTS》，吸引大批粉絲捧場，2人獻唱時緊張爆汗，2個大男人攞紙巾為對方抹汗水。

坤哥與吉吉受訪時表示彼此有緣分，兩度簽約成同公司歌手，相知相識十幾年，以前亦曾參與過大大小小音樂演出，但未曾同台合唱，期待未來可以推出合唱歌、拍音樂特輯或旅遊節目，但2人笑言在輩分上未分高下，吉吉笑說：「我入行16、17年，但中間做過其他工作，所以我算後輩，私下又稱呼吳業坤做『坤爺』。」

坤哥笑吉吉資歷屬於前輩：「一日入行，就一世是這行，那有退出這回事，要改口叫他『吉爺』。」坤哥讚吉吉努力掙錢養妻活兒，要向他請教用作「求生」的夫妻相處之道，因為自己經常衝口而出激怒老婆，他說：「我喜歡開玩笑，我說老婆變肥了，她會好認真，偶爾鬧交，但鬧交講日文，所以我不夠她說，很快便無疾而終。」

吉吉下月組30人粉絲團去塞班島旅遊，慶祝歌迷會成立2周年，他表示旅行團包括遊戲聚會、迷你演唱會，也順道為7月推出自傳式新書拍照，以及拍攝新MV。問到拍照會否半裸騷肌？他自言沒有偶包，要看操練成果再決定：「前排開演唱會腸胃炎，搞到飲食胃口變差，最近瘦了。」

至於4月18日生日的坤哥計劃到日本進修空手道，問到有沒有造人計劃？他表示「唔做住」：「希望大家都好，齊齊出多些歌！」吉吉勸坤哥有仔趁嫩生，坤哥續說：「暫時未有計劃，之後想生就會找吉吉問生仔秘訣。」

（即時娛樂）