方大同離世｜曾因缺氧暫停新碟錄音 靠食咖喱唱原有音域 (19:54)

41歲音樂才子方大同上月21日病逝，外界對他的死因眾說紛紜，有傳他因癌症過身，亦有指他是因肺部嚴重纖維化而離世。方大同患病5年，2022年4月起更突然神隱2年，直至去年7月才再次出現，並透露「終於從抱恙的日子走上了康復之路」。曾多次氣胸（俗稱「爆肺」）問題而入院的他，從沒透露自己患了何病，但曾在去年10月為新專輯《夢想家The Dreamer》接受網紅周楊訪談時，透露生病沒有影響其聲音，而是影響到了他的呼吸機能，有段時間根本無法唱歌。他希望能在身體康復後舉行巡迴演唱會。周楊曾在節目上透露，當時方大同的身體尚未恢復，訪問錄製到一半時要處理聲線及喉嚨的狀况。

方大同去年曾把他錄製專輯《夢想家The Dreamer》的歌曲影片公開，他在影片中表示身在親戚的家療養看病，因此在該處搭建了臨時工作室。影片中的方大同很瘦，聲線沙啞，但精神尚好，談到最愛的音樂時露出喜悅神色，更在鏡頭前即興彈奏新歌《回留》。他又在準備吃咖喱餐時拍片說︰「因為我現在還沒有完全恢復，因為這首歌比較有點難度的，有時候我吃了咖喱，某一些區域聲音是可以發的出來。」畫面一轉，方大同戴上耳機及拿起咪開始練歌，他唱了一次又一次，及後受病情影響打了個長呵欠，略帶疲態地說︰「缺氧！」方大同無奈地苦笑道︰「今天不唱了，今天唱不了，明天再試試看。」他接着以極沙啞的氣音說「今天我覺得...（指了指喉嚨）不成」。

（即時娛樂）