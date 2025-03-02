Lolly Talk打泰拳做HIIT搞到腳震 Sinnie被爆最易迷路 (19:25)

女團Lolly Talk今天（2日）以星級大使身分，出席「第三屆紅十字會定向挑戰」活動，她們分成兩組玩「鬥快搶答」遊戲，考驗團員對有關該會緊急救援及備災服務認識。

其中要求到她們即場示範CPR心肺復蘇法時，阿Yo（郭曉妍）及Mei Mei（曾美欣）齊齊對假人的心口按壓，阿Yo更「扮」為假人做人工呼吸，全場波板（粉絲暱稱）即肉緊大叫。她們又逐個步驟講解，問到按壓胸口的深度時，她們笑謂：「好似平日Mei Mei着嗰對高踭鞋咁高，哈哈，知唔知幾多呀？無錯啦，係5cm！」Lolly Talk教大家以「腹式呼吸」輕鬆減壓。

提到她們將首次全團參與城市定向，問到誰最容易迷路，眾人即齊齊指着Sinnie，她即尷尬笑：「咩呀？我係『人肉GPS』嚟㗎，我識分東南西北㗎，但係分唔到左右之嘛。」

Lolly Talk透露最近齊齊做運動：「我哋有個LT PE堂，會打泰拳、做HIIT（高強度間歇訓練），上次做完運動，我哋對腳震到3日都行唔到，不過第2日我哋排舞，真係精神好咗好多。」問她們會否在即將舉行的兩個音樂會，以性感打扮展示收身成果？Lolly Talk笑言天氣仍然清涼：「一係長袖羽絨但係露腰啦。」

談到方大同離世，她們表示：「聽到呢個消息嗰陣，仲以為係講笑，真係唔敢相信。好多謝佢為香港樂壇付出嘅努力，佢嘅音樂絕對啟發咗好多人，包括好多我哋呢代嘅歌手。」

（即時娛樂）