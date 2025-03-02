方大同離世｜音樂才華影響新一代歌手 陳卓賢視為偶像：好佩服佢 (20:14)

曾與方大同合作的韓國歌手Zion.T及Crush，亦分別在社交平台貼出3人合照悼念方大同。（Ig截圖）

音樂才子方大同上月21日離世，終年41歲，方大同離世消息震驚兩岸三地，他的不少圈中好友，以及眾後輩也在社交平台發文悼念。

方大同的音樂才華影響到新一代歌手，近年不少歌手也視他為偶像，包括MIRROR的陳卓賢（Ian） ﹑還有MC張天賦及陳凱詠等。Ian昨天（1日）在社交平台貼出黑圖，並配以方大同的《才二十三》悼念偶像，有Hellosss（粉絲暱稱）也在社交平台貼出3年前疫情期間，Ian和商台DJ梁文禮視像訪問片段，Hellosss表示Ian有兩個偶像，一個是John Mayer，另一位就是方大同。

在訪問中，Ian提到為什麼他喜歡方大同：「因為我其實好後期接觸音樂，接觸音樂後好快聽佢嘅歌，自己學彈樂器，會搵佢嘅歌嚟彈，點解用呢啲chord﹑點會咁樣轉key﹑點解可以咁樣做，我佩服佢將自己好個人風格，帶入主流市場而係成功，影響到好多人，包括影響埋我，好仰慕呢位前輩﹑偶像。」近年擸盡不少唱作獎項的林家謙亦寫道：「感激在我們的青春和最美好的音樂世界裡有你，你一都會是timeless的存在。Take care，SoulBoy.」

同為金曲歌王的林俊傑在Ig貼出和方大同合照，他傷感寫道：「無法接受。前段時間我們還在互相關心彼此近況，我說我正在巡迴演唱會，你跟我說你很好，有在準備接下來的工作。怎麼就突然走了呢？真的不願意相信，還來不及一起寫歌，一起合唱，一向來都那麼那麼溫柔，那麼誠懇，那麼謙虛，那麼從容，兄弟，這段日子，辛苦了，謝謝你，謝謝你給予這個世界的所有能量、作品、光芒。提醒著我們要繼續推動自己成為更好，更特別的人。」

方大同生前曾亮相過由徐熙娣（小S）和蔡康永主持的節目，上月初痛失家姐大S（徐熙媛）的小S，昨天也在Ig黑底白字貼出R.I.P.悼念方大同，舒淇﹑陶晶瑩﹑何超儀也在社交平台悼念方大同。

另外，曾與方大同合作的韓國歌手Zion.T及Crush，亦分別在社交平台貼出3人合照，寫下「我會永遠記住你的」表達懷緬之情。

（即時娛樂）