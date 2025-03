next

韓國防彈少年團成員J-Hope去年10月退伍,復出樂壇,自上月28日起一連3日在首爾松坡區KSPO Dome舉行《J-Hope Tour “Hope on the Stage“ in Seoul》,是他出道12年來首個個人演唱會,3場合共吸引3.7萬粉絲捧場。

今日演出尾場,J-Hope的BTS隊友Jin前往捧場,並在安歌時段出現舞台的大銀幕上,Jin對鏡頭大喊「我愛你」,惹來全場粉絲歡呼。J-Hope表示太專注演出,差點忘記Jin在台下,「有型男為我加油,感覺很不一樣」。

BTS所屬事務所Hybe的老闆房時赫相隔數月更新社交媒體Instagram(Ig),上載與J-Hope及Jin的合照。不少網民把焦點放在房時赫身形,指他消瘦了不少。

周五(7日)會推出新單曲的J-Hope,個唱之後會移師美國、馬來西亞、日本、新加坡、泰國等地舉行,澳門站5月17及18日假銀河綜藝館演出。

