第97屆奧斯卡於香港時間今日上午在洛杉磯舉行頒獎禮,《家不成家—我生於巴勒斯坦》(No Other Land)獲頒最佳紀錄片,電影講述居於約旦河西岸馬薩費爾亞塔地區的巴勒斯坦人,世代在此務農,卻被以色列士兵武力驅逐,強行劃為軍事禁區。巴勒斯坦青年巴素不滿土地遭掠奪,堅持抗命,用攝影機記錄自己村落被侵佔的過程,期望喚起世界關注。

《紐約愛樂:唯一的她》(The Only Girl in the Orchestra)則獲頒最佳紀錄短片,電影向低音提琴家Orin O'Brien致敬,她曾開創先河,成為紐約愛樂聘任的首位女性正式團員。香港觀眾可以透過影視串流平台Netflix收看。

