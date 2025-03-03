奧斯卡｜米積加稱頒獎執二攤 《艾美利亞變奏曲》奪最佳歌曲 (11:03)

第97屆奧斯卡頒獎禮香港時間今早舉行，《艾美利亞變奏曲》的《El Mal》贏得最佳歌曲，不但打敗同片的《Mi Camino》，亦力壓《戰地信差》歌曲《The Journey》等。滾石樂隊（The Rolling Stones）81歲主音米積加（Mick Jagger）擔任頒獎嘉賓，現場響起其名曲《Sympathy for the Devil》；他又大放笑彈，自言不是奧斯卡監製的頒獎嘉賓首選，「監製其實想卜戴倫（Bob Dylan）頒獎，但卜說：『最佳歌曲今年很明顯由《搖滾詩人：未知的傳奇》奪得。』並叫監製應該找個更年輕的頒獎嘉賓，我說：『我較年輕啊』，所以我就在此了」。

《El Mal》由法國作曲家Camille及Clement Ducol所寫，《艾美利亞變奏曲》導演積克奧迪雅（Jacques Audiard）亦參與創作，該歌出現在片中由素兒莎丹娜（Zoe Saldana）扮演律師Rita面對滿堂權貴時的幻想場面，指摘他們偽善，對於毒品殺害無數墨西哥人視而不見。Camille致謝前除了哼出《Sympathy for the Devil》旋律，又稱《El Mal》是要譴責腐敗，希望藝術能繼續成為向好及改變世界的力量。

（即時娛樂）