巴西導演和路達沙利斯執導《I'm Still Here》獲頒最佳國際電影。(路透社)

第97屆奧斯卡於香港時間今日上午在洛杉磯舉行頒獎禮,巴西導演和路達沙利斯(Walter Salles)執導、法蘭達杜利斯(Fernanda Torres)主演《I'm Still Here》擊敗賽前被視為得獎熱門的《艾美利亞變奏曲》、《貓貓的奇幻漂流》、《菩提樹籽》及《The Girl With the Needle》獲頒最佳國際電影。

《I'm Still Here》改編自真人真事,以1970年代巴西獨裁軍政府時期的一段黑暗歷史為背景,講述前國會議員Rubens Paiva被捕後失蹤,其妻Eunice於25年後才獲得丈夫的正式死亡證。晚年的Eunice患有腦退化症,電視報道國家真相委員會有關Rubens案件的調查,勾起她的痛苦回憶。

(即時娛樂)