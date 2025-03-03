第18屆亞洲電影大奬 吳慷仁膺AFA新世代獎：非常感恩 (11:56)

第18屆亞洲電影大獎即將揭幕，今天（3日）大會公布第2個特別獎項—AFA新世代獎（AFA Next Generation Award），由金馬影帝吳慷仁獲得。

吳慷仁將於3月16日親臨西九文化區戲曲中心，出席頒獎典禮接受殊榮。他表示：「獲得這個獎項，我感到非常感恩，也很開心。這是對我的一份肯定，希望未來能有更多機會挑戰不同的角色，為觀眾帶來更好的作品。」

吳慷仁在演藝界累積多年經驗，當被問及「新世代」的意義時，他分享：「『新』不僅代表新一代的電影人，也象徵著全新的視角與見解。一方面，我作為『新世代』，在與前輩交流時，能從他們身上學習到許多寶貴的經驗與心得；另一方面，當我與更年輕的『新世代』互動時，也會感受到他們嶄新的思維，這種交流對我來說是一種學習和啟發。」

談及各地影視文化的異同，他分享：「在我的觀察和體驗中，能感受到各地在日常生活方式上，以及影片拍攝手法上，都有很大不同，例如風俗習慣、表達方式等方面都有著獨屬於自己的特色，也因為文化背景的不同，在拍攝影片時，都會有各自偏好題材與擅長處理方式。」

他也強調：「儘管有這麼多的不同，但對於情感表達是相通的。電影作為情感傳遞媒介，能更好地將各種不同情感，展現在觀眾面前，讓人們能透過電影找到共鳴。」

吳慷仁也談到了這對台灣影視產業的影響：「作為演員，能走向不同的舞台是一件好事，不僅能和行業內更多優秀人才進行交流合作，也能為影視行業注入新的活力，激發出更多創造力。」

吳慷仁在電影領域大放異彩。先在2017年，憑《白蟻-慾望謎網》奪得台北電影節最佳男演員獎。2023年，他在馬來西亞電影《富都青年》中飾演聾啞的無證移工阿邦，透過細膩的肢體語言、深邃的眼神，以及極具張力的手語演技，深刻詮釋角色的無聲吶喊與生存掙扎。他的演出震撼人心，深深打動觀眾，更憑此片奪下第60屆金馬獎最佳男主角，首登金馬影帝寶座。

同年，他在香港電影《但願人長久》中挑戰飾演長期吸毒的父親，角色橫跨數十年，從深陷毒癮的崩潰狀態，到年邁滄桑的掙扎轉變，憑精湛的演技，他榮獲第30屆香港電影評論學會最佳男演員獎，並入圍第42屆香港電影金像獎最佳男配角。近期更參演香港電影《寒戰》前傳，備受關注。

2007年，吳慷仁因一次廣告拍攝機會，正式跨界進入演藝圈。2009年，他憑藉電視劇《下一站，幸福》打開知名度，並持續在影視界雙棲發展。

吳慷仁的電視劇成績同樣亮眼，先後憑醫療劇《麻醉風暴》和時代劇《一把青》，分別奪得第50屆金鐘獎最佳男配角與第51屆金鐘獎最佳男主角。隨後，他在《我們與惡的距離》和《華燈初上》中展現極強可塑性和破格演出。此外，他主演的電視劇《有生之年》，再度讓他於去年奪下金鐘視帝。

（即時娛樂）