最佳電影:《阿諾拉》

最佳導演:辛貝克《阿諾拉》

最佳男主角:艾恩布迪《粗獷派建築師》

最佳女主角:美琪麥迪遜《阿諾拉》

最佳男配角:基倫高堅《深痛導賞團》

最佳女配角:素兒莎丹娜 《艾美利亞變奏曲》

最佳原創劇本:《阿諾拉》

最佳改編劇本:《教宗選戰》

最佳國際電影:《I'm Still Here》

最佳動畫電影:《貓貓的奇幻漂流》

最佳動畫短片:《In the Shadow of the Cypress》

最佳紀錄片:《家不成家—我生於巴勒斯坦》

最佳紀錄短片:《紐約愛樂:唯一的她》

最佳短片:《I'm Not a Robot》

最佳攝影:《粗獷派建築師》

最佳剪接:《阿諾拉》

最佳服裝設計:《魔法壞女巫》

最佳布景設計:《魔法壞女巫》

最佳化妝髮型:《完美物質》

最佳音響:《沙丘瀚戰:第二章》

最佳視覺效果:《沙丘瀚戰:第二章》

最佳歌曲:El Mal《艾美利亞變奏曲》

最佳配樂:《粗獷派建築師》

