何超伙黃貫中24味LMF倫敦開騷 獲英媒激讚 合唱《一夥》悼大飛場面感人 (12:44)

所有演出單位,包括Josie and the Uni Boys、黃貫中、24味及LMF一同上台合唱《一夥》悼大飛。(大會提供)

何超(何超儀)伙黃貫中、LMF、廿四味在倫敦舉行的《Dragon Rock》演唱會,澎湃激情,感動全場觀眾,更獲英國傳媒充分肯定,形容為震撼倫敦,把香港音樂帶到國際的一次盛事。全個演唱會超過3小時,唱了35首歌曲,全程均節奏強烈,非常緊湊,全無冷場,高潮位不斷。

打頭陣的24味,甫出場便令歌迷哄動,而陳子聰更是完成所有手術後,全面康復後的首次亮相,期間24味不但又唱又跳,更即場向台下觀眾拋下樂隊紀念品,炒熱現場氣氛,唱出經典舞曲《Wonderland》時,全場起舞,迅即把觀眾情緒推高。

搖滾傳奇黃貫中(Paul)接著登場,以香港背景音樂作Intro,再配上連場爆炸性電子結他演奏,氣勢磅礡。他見到台下滿場熟悉面孔,感觸地說:「見到好多熟悉嘅面孔。頭先我哋喺後台都喺度講話,好似返咗高山(劇場)咁。」隨後獻唱了經典歌曲《無得比》及《天與地》,引來全場大合唱,令氣氛再度升溫,觀眾陷入搖滾狂潮。

其後,何超以一頭金髪及型格皮褸配皮短裙,美艶亮麗,震撼登場,與Paul合唱《阿博二世》,令觀眾喜出望外,立時引來熱烈歡呼,連隨黃貫中便把舞台交給何超與她的樂隊Josie and the Uni Boys,何超狀態大勇,帶來驚喜處處,她特別選唱一連串高能量爆炸作品,難得她全程又唱又跳,應付自如,更不斷以中、英文跟台下觀眾打招呼開玩笑,每首歌之間不乏即興發揮她的幽默本色,狂向台下樂迷致謝,有女樂迷向她大叫:"You are our Queen",隨即引來在場觀眾尖叫。

何超除了感謝到來觀看的黃偉文(Wyman)為她的《何飄移》填詞外,也獻唱由大S(徐熙媛)為她填詞的《章魚黑洞》,她特別以英文表示把此曲獻給大S,令現場觀眾動容。至翻唱Blondie的《Call me》時亦是另一高潮所在,全場跟何超一起大叫Call me,全場high爆。

接着何超說要請出一個對她很重要的人上台,這時觀眾大叫陳子聰。陳子聰與24味再次登場,與何超合唱《Chilling & Blazin》,期間何超與老公同台合體跳舞,結尾時何超更與老公相擁,全場掌聲。

至唱《Johnny Depp》時,何超更說此曲是為偶像Johnny Depp而作,更大讚Johnny靚仔又才華洋溢,她毫不扭怩地表達她對Johnny Depp的傾慕之情,她更大爆當年因怕Johnny Depp告她侵權,曾親自寫信及把音樂製成品寄給Johnny,希望得到他的認同,結果Johnny真的以書面回覆了何超兩個字: "Good Band",此語一出,又令全場觀眾大笑。

接着她介紹她公司力捧的新人Iman出場,更問全場觀眾Iman是不是很靚仔,有女觀眾大叫好靚仔,Iman似懂非懂的聽着,只好傻笑,接着2人合唱Nat King Cole的經典情歌《L.O.V.E》,初次啼聲的Iman擁有高大外型,卻擁有柔情聲線,與何超更在台上跳輕爵士舞步,他十分有節奏感,表現眼前一亮。

最後何超請出LMF,與她合唱《無根草》,又再次引來另一高潮,最後在encore聲中,何超再次登場唱出《好女孩》作結,她再多次向在場觀眾致謝。

樂隊LMF上台,在場觀眾又再情緒高漲。當唱到經典金曲《WTF》時,台上台下情緒沸騰,觀眾瘋狂高呼「WTF」,全場釋放壓抑已久的情緒。當唱到另一首歌時,他們鼓勵觀眾盡情發泄:「呢隻歌,我希望你哋將所有嘅不滿、憤怒、抱怨一次過發泄出嚟。」隨後,LMF與黃貫中合作演奏《大懶堂》,Paul的結他乃「原裝正版、原汁原味」,瞬間秒殺全場回憶,燃爆舞台。「你哋喺英國好嘛?終於可以嚟到英國見大家!」LMF向台下香港樂迷表達思念之情。有觀眾即場大叫「半年一劑」,希望他們可以再來英國!

演唱會尾聲,播出大飛(Davy陳匡榮)的聲音,場面動人,最後所有演出單位,包括Josie and the Uni Boys、黃貫中、24味及LMF一同上台合唱《一夥》。LMF感觸表示,這首歌原本是黃貫中與大飛的作品,如今大飛離世,黃貫中決定將此歌獻給大飛:「無論你去到邊度,大飛,我想話畀你聽,我哋同你永遠都係一夥。」

LMF成員Ronnie更唱到喊,而何超、黃貫中及陳子聰亦唱至熱淚盈眶,場面感人,現場歌迷與台上歌手一同大合唱,為這場倫敦演唱會劃上最熱血、最完美的句號。

當晚演唱會完場,有在英港人粉絲對何超說,為了來看這次演唱會,專程早一晚由曼城乘火車到來倫敦,希望下次何超可以把此陣容帶到曼城。何超答應會跟主辦單位反映,希望往後可多走幾個英國城市。而這次整個《Dragon rock》音樂會,由金像導演烈尼史葛(Ridley Scott)旗下的製作公司拍下,當完成後期剪輯等工作後,將在日本作首播,到時可讓各地樂迷回味。

另外,這次演唱會獲不少當地的音樂傳媒關注,綜合英國音樂雜誌Mundane magazine﹑ Fault及V13均稱讚:「震撼英倫,把香港搖滾音樂帶向國際舞台的一次盛會。」英國著名音樂雜誌Music Republic Magazine更高度評價此次音樂會:「儘管近年許多香港流行音樂藝人在英國演出,但搖滾音樂卻一直顯得額外缺席。直到今晚,何超引領了香港終極的搖滾組合登陸英國,是一場前所未有的合作,展示香港搖滾音樂的原始力量。」

