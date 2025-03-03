何超伙黃貫中24味LMF倫敦開騷 獲英媒激讚 合唱《一夥》悼大飛場面感人 (12:44)

何超和老公陳子聰難得同台演出，而英媒對《Dragon Rock》演唱會有讚無彈。（大會提供）

何超（何超儀）伙黃貫中、LMF、廿四味在倫敦舉行的《Dragon Rock》演唱會，澎湃激情，感動全場觀眾，更獲英國傳媒充分肯定，形容為震撼倫敦，把香港音樂帶到國際的一次盛事。全個演唱會超過3小時，唱了35首歌曲，全程均節奏強烈，非常緊湊，全無冷場，高潮位不斷。

打頭陣的24味，甫出場便令歌迷哄動，而陳子聰更是完成所有手術後，全面康復後的首次亮相，期間24味不但又唱又跳，更即場向台下觀眾拋下樂隊紀念品，炒熱現場氣氛，唱出經典舞曲《Wonderland》時，全場起舞，迅即把觀眾情緒推高。

搖滾傳奇黃貫中（Paul）接著登場，以香港背景音樂作Intro，再配上連場爆炸性電子結他演奏，氣勢磅礡。他見到台下滿場熟悉面孔，感觸地說：「見到好多熟悉嘅面孔。頭先我哋喺後台都喺度講話，好似返咗高山（劇場）咁。」隨後獻唱了經典歌曲《無得比》及《天與地》，引來全場大合唱，令氣氛再度升溫，觀眾陷入搖滾狂潮。

其後，何超以一頭金髪及型格皮褸配皮短裙，美艶亮麗，震撼登場，與Paul合唱《阿博二世》，令觀眾喜出望外，立時引來熱烈歡呼，連隨黃貫中便把舞台交給何超與她的樂隊Josie and the Uni Boys，何超狀態大勇，帶來驚喜處處，她特別選唱一連串高能量爆炸作品，難得她全程又唱又跳，應付自如，更不斷以中、英文跟台下觀眾打招呼開玩笑，每首歌之間不乏即興發揮她的幽默本色，狂向台下樂迷致謝，有女樂迷向她大叫："You are our Queen"，隨即引來在場觀眾尖叫。

何超除了感謝到來觀看的黃偉文（Wyman）為她的《何飄移》填詞外，也獻唱由大S（徐熙媛）為她填詞的《章魚黑洞》，她特別以英文表示把此曲獻給大S，令現場觀眾動容。至翻唱Blondie的《Call me》時亦是另一高潮所在，全場跟何超一起大叫Call me，全場high爆。

接着何超說要請出一個對她很重要的人上台，這時觀眾大叫陳子聰。陳子聰與24味再次登場，與何超合唱《Chilling & Blazin》，期間何超與老公同台合體跳舞，結尾時何超更與老公相擁，全場掌聲。

至唱《Johnny Depp》時，何超更說此曲是為偶像Johnny Depp而作，更大讚Johnny靚仔又才華洋溢，她毫不扭怩地表達她對Johnny Depp的傾慕之情，她更大爆當年因怕Johnny Depp告她侵權，曾親自寫信及把音樂製成品寄給Johnny，希望得到他的認同，結果Johnny真的以書面回覆了何超兩個字： "Good Band"，此語一出，又令全場觀眾大笑。

接着她介紹她公司力捧的新人Iman出場，更問全場觀眾Iman是不是很靚仔，有女觀眾大叫好靚仔，Iman似懂非懂的聽着，只好傻笑，接着2人合唱Nat King Cole的經典情歌《L.O.V.E》，初次啼聲的Iman擁有高大外型，卻擁有柔情聲線，與何超更在台上跳輕爵士舞步，他十分有節奏感，表現眼前一亮。

最後何超請出LMF，與她合唱《無根草》，又再次引來另一高潮，最後在encore聲中，何超再次登場唱出《好女孩》作結，她再多次向在場觀眾致謝。

樂隊LMF上台，在場觀眾又再情緒高漲。當唱到經典金曲《WTF》時，台上台下情緒沸騰，觀眾瘋狂高呼「WTF」，全場釋放壓抑已久的情緒。當唱到另一首歌時，他們鼓勵觀眾盡情發泄：「呢隻歌，我希望你哋將所有嘅不滿、憤怒、抱怨一次過發泄出嚟。」隨後，LMF與黃貫中合作演奏《大懶堂》，Paul的結他乃「原裝正版、原汁原味」，瞬間秒殺全場回憶，燃爆舞台。「你哋喺英國好嘛？終於可以嚟到英國見大家！」LMF向台下香港樂迷表達思念之情。有觀眾即場大叫「半年一劑」，希望他們可以再來英國！

演唱會尾聲，播出大飛（Davy陳匡榮）的聲音，場面動人，最後所有演出單位，包括Josie and the Uni Boys、黃貫中、24味及LMF一同上台合唱《一夥》。LMF感觸表示，這首歌原本是黃貫中與大飛的作品，如今大飛離世，黃貫中決定將此歌獻給大飛：「無論你去到邊度，大飛，我想話畀你聽，我哋同你永遠都係一夥。」

LMF成員Ronnie更唱到喊，而何超、黃貫中及陳子聰亦唱至熱淚盈眶，場面感人，現場歌迷與台上歌手一同大合唱，為這場倫敦演唱會劃上最熱血、最完美的句號。

當晚演唱會完場，有在英港人粉絲對何超說，為了來看這次演唱會，專程早一晚由曼城乘火車到來倫敦，希望下次何超可以把此陣容帶到曼城。何超答應會跟主辦單位反映，希望往後可多走幾個英國城市。而這次整個《Dragon rock》音樂會，由金像導演烈尼史葛（Ridley Scott）旗下的製作公司拍下，當完成後期剪輯等工作後，將在日本作首播，到時可讓各地樂迷回味。

另外，這次演唱會獲不少當地的音樂傳媒關注，綜合英國音樂雜誌Mundane magazine﹑ Fault及V13均稱讚：「震撼英倫，把香港搖滾音樂帶向國際舞台的一次盛會。」英國著名音樂雜誌Music Republic Magazine更高度評價此次音樂會：「儘管近年許多香港流行音樂藝人在英國演出，但搖滾音樂卻一直顯得額外缺席。直到今晚，何超引領了香港終極的搖滾組合登陸英國，是一場前所未有的合作，展示香港搖滾音樂的原始力量。」

（即時娛樂）