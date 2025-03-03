鍾柔美挑戰快問快答表現驚人 一個原因致常識科「肥佬」 (13:16)

去年升讀副學士的鍾柔美（Yumi），近日在新城廣播與全港青年學藝比賽大會合辦《小學校際常識大賽2025》擔任活動大使，她即場接受新城八大家（教育+）快問快答大挑戰。

為了測試Yumi的常識水平，新城八大家（教育+）特別挑選20條考題，涵蓋數學題、IQ題、常識題、中文題、中國時事題。Yumi表現淡定，20條題目，只答錯3條，即使她自稱最弱數學題，都輕鬆過關。

率先考驗她最難的數學題「117是質數還是合數？」Yumi數著手指答：「117絕對係合數，因為1+1+7等於9，佢就一定係合數。」在「IQ題」亦難不到她，問題「爸爸係男人，媽媽係女人，『錦鯉』係咩？」Yumi玩嘢扮答錯：「我係女人？哦……原來『錦鯉』係魚！」

再考她常識題「植物進光合作用嘅主要部分係咩？」 Yumi充滿自信答：「呢個我記得，係葉，因為有葉綠素，同埋會進行呢個光合作用。」輪到中文題「Yumi的笑容如陽光般燦爛、如花朵般芬芳、如星星般閃耀，請問呢個係咩修辭手法？」她有點怕醜地答對「排比句」；而到中國時事題「中國哪年加入世界貿易組織？」也考不起她，諗了一陣，她答了「2001年!」。

但對「世界最大的沙漠」題目，就棄權不懂作答（正確答案：南極洲）；而最後她出題目，反考大家「伯仲之間『伯』『仲』係指咩關係？她得戚地揭曉，答案係：「大哥同二哥！」。

事後，對她最弱的數學題「117是質數還是合數？」也答對了，她搞笑謂：「呢條其實係靠口訣，唔使點計數，同埋數學要操練多啲先會叻；我冇特別擅長嘅科目，但會慢慢學習。」

Yumi坦言小時候因缺乏常識，一直不敢參加常識問答比賽，她說：「我冇乜常識，中文又唔好，所以常識科試過『肥佬』。但今次之後，就覺得常識科好神奇，有好多有趣嘅事物。」

在20條考題中，她直言「中國境內面積最大的省份是什麼？」最考起她，但最後她也答中：「答案係新疆，中國實在太大，未必認識所有地方，接受完今次挑戰，即刻好多地方都好想去探索。」

（即時娛樂）