告別新光｜李居明心情激動內心淌淚 爆最後幾天演出發生小插曲 (14:27)

昨晚李居明率領最後一個演出劇目《小平你好》的紅伶龍貫天（旭哥）、陳咏儀、新劍郎等，舉行開騷拜神儀式。（鍾一虹攝）

北角半世紀文化地標新光戲院已於今晚（3日）結業，接手經營該戲院12年的「新光戲院大劇場」主席李居明，昨晚（2日）率領最後一個演出劇目《小平你好》的紅伶龍貫天（旭哥）、陳咏儀、新劍郎等，舉行開騷拜神儀式，吸引大批劇迷、市民及攝影發燒友圍觀。

李居明表示新光結業前夕，心情激動又感恩，因為各方人士特意前來駐足，不捨得失去這個集體回憶，他說：「《小平你好》是近代史中最好劇本，所以選為最後劇目。有班畫師相約來繪畫記低新光的景物，更把我畫進去，感受到自己與新光能榮辱與共。」

他透露場地最後幾天演出，都發生小插曲，曾因電腦故障影響門票售賣，大家也嚇一跳，他在情急下沿用迷信方法去拜神，祈求好好與新光走到最後，電腦神奇回復運作。

至於新光結業熄燈儀式，李居明稱特意邀請演藝圈及粵劇代表參與，相信吸引大批劇迷及市民見證重要一刻，已跟警方溝通，預計封閉一半英皇道，以便大家與新光告別。

有指李居明近日為新光灑淚？他表示沒有，他說：「我內心的確有流淚，見到台下觀眾睇完騷喊出來，以後少了一個地方看戲，近來亦有很多人找我合照留念，名攝影師和學生們也到訪，以新光作為大學研究題目，中外傳媒也約我訪問，破了我個人受訪紀錄。」

他稱走過12年付出，並沒有如釋重負，反而壓力重重，煩惱新光熄燈後如何將充滿回憶事物搬出，其中有一部分會送給名伶和演員，也多得新業主教會方面很友善，給予半個月時間搬遷，同時也要計劃如何延續新光精神，他說：「希望做出另一個新光，（構思新戲院？）最近收到好多計劃，相信是大家見到我這12年有成績。」

他又提到正準備將劇目《粵劇特朗普2025》帶到西九戲曲中心演出，笑言最近政壇風波令他忙於改劇本，而另一齣《大迷信》也會帶到其他表演場地。

（即時娛樂）