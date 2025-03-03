Marco初會短髮女神出師不利 問對方與Edan關係惹尷尬 (15:53)

ViuTV全新節目《One Trip約會實況》逢星期一至五晚上10時30分播映。繼《One Day 約會實況》後，「A0」Marco（葉振弘）再度出發，這次約會難度Level Up，與5位女神挑戰海外旅遊！

他們分別前往韓國首爾與印尼峇里島，策劃浪漫行程，體驗城市、鄉郊、校園風等不同約會模式。今季特別邀請軍師助陣，包括練美娟（娟姐）、沈殷怡（Shirley）、P1X3L成員George（歐鎮灝）和Phoebus（吳啟洋），為Marco出謀獻策，助他挑戰完美旅伴之路。

今晚（3日）迎來節目首位軍師──娟姐，她曾在第一季與Marco約會過！Marco透過布幕與神秘女神初次對話，試圖留下良好第一印象，並向對方提問蒐集資訊，以策劃浪漫行程。然而，他的第一句便問對方與MIRROR成員呂爵安（Edan）的關係，讓女神覺得突兀且無禮。

當女神提及想到澳洲體驗跳傘，Marco回應自己曾經挑戰過，讓女神覺得他勇敢，娟姐見狀更鼓勵Marco繼續發展：「你見到個女嘉賓𠵱家表現興奮，因為Marco做過一樣佢未做過嘅嘢，應該朝住呢個方向發展。」豈料，Marco隨即解釋自己當年跳傘是被迫的，讓娟姐震驚直呼：「到底識唔識傾偈㗎？」而女神更表示對旅行期待度，從8分降至6分。

隨後Marco問女神是否單身，當對方回應「是」後，他直接表示對方是"Available"，此言又激怒娟姐：「關你鬼事咩？」女神接著透露自己喜歡自信又細心男士，並表示過去的男朋友，都有單眼皮的特質。Marco沒有打圓場，反而笑稱自己是雙眼皮，令女神淡然回應：「咁其實我哋好唔夾。」娟姐見狀無奈嘆氣，形容他的回答是與女神正式「割席」，笑言Marco是憑實力單身！

（即時娛樂）