跑住玩｜陳安立蔡寶欣日月潭學玩直立板 曾贊學求得「水中撈月」姻緣籤 (21:30)

ViuTV全新節目《跑住玩》將於今晚（3日）起，逢周一至周五晚上11時播放。梁諾妍（Inez）、陳安立（Brian）、蔡寶欣（Pony）和曾贊學（阿神）結伴到台灣和日本，邊跑步邊遊歷。由小島海岸到高山峻嶺，實行跑住玩，為大家發掘更多湖光山色和風土人情。

今晚（3日）和明晚（4日）一連兩集，Brian、Pony和阿神去到台灣南投縣日月潭Chill住跑。3人一邊晨跑一邊跑到去月牙灣的水上訓練中心，學玩直立板之餘，還會划到只有直立板才能到達的打卡位。

Pony聽見有隱世秘景時大感興奮，不過畏高又畏水的阿神只懂強顏歡笑，他坦言：「只要喺好高嘅地方，同埋好深嘅水我就好驚，因為可能有種驚死嘅恐懼。」當聽見教練說日月潭最深的地方有30多米時，阿神更感到六神無主。Brain故意作弄阿神：「講完係咪即刻成個人定晒呢？」阿神聞言笑稱：「個救生衣一定唔可以失靈呀！」還自我安慰地說：「冇事嘅！」

之後3人繼續跑步上路，向著Brian精心為Pony和阿神安排的月老廟進發。Pony一次便擲出聖杯，順利拿到姻緣線兼抽到中上籤，反觀阿神第一次擲便卡杯，之後又擲出怒杯，Brian也替阿神緊張。幾經辛苦終於成功求到姻緣籤，但廟祝一看籤文便說「不簡單」和「不容易」，原來籤文說阿神的姻緣有如水中撈月，徒勞無功。

Brian和Pony看見阿神一臉失落的樣子，忍不住大笑。最後阿神苦笑地說：「都係努力工作，又跑步喇，收拾心情，水中撈月吖嘛！行啦！」Brian聽著也不禁說：「好慘呀阿神！」

（即時娛樂）