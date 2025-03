next

韓國限定男團ZEROBASEONE(簡稱:ZB1)近日推出新專輯《Blue Paradise》,昨日亮相SBS電視台音樂節目《人氣歌謠》宣傳期間,為粉絲準備驚喜禮物,不過因為是新鮮的榴槤,引來網民熱議。

ZB1昨日在電視台門外為前來觀看演出的粉絲準備禮物,喜歡吃榴槤的內地成員章昊決定跟粉絲「分甘同味」,送上榴槤,他更親自剝開果肉,放進紙杯中,另一成員成韓彬則負責擺放紙杯,再交由工作人員分派給粉絲。由於榴槤「香」味過重,現場工作人員戴上防毒面具,場面惹笑。ZB1成員更透過工作人員傳話說:「跟粉絲們相約好,吃完榴槤才進場觀看演出。」不少粉絲苦笑,「我什麼時候約好了?」

據韓媒報道,ZB1新專輯《Blue Paradise》發行一周累計銷量衝破120萬張,成績理想。去年舉行的首個世界巡迴演唱會《Timeless World》將製成電影搬上大銀幕。《ZEROBASEONE The First Tour [Timeless World] in Cinemas》除收錄演唱會實况,還有幕後花絮及成員訪問,現定於本月15日在香港及澳門上映。

