新光落幕｜薛家燕感不捨眼泛淚光 江美儀嘆可惜：要適應時代轉變 (12:29)

隨住李居明、龍貫天、黎筱娉及家燕姐於台上拉下手掣，門外招牌及大堂燈光隨即熄滅，新光戲院亦正式完成歷史使命。（林祖傑攝）

米雪和江美儀相約到場看最後一場演出，2人當年也曾在新光戲院演出。（林祖傑攝）

北角新光戲院昨晚（3日）正式結業，並舉行告別「熄燈」儀式，薛家燕、米雪、江美儀、范振峰及太太李思欣到場見證，儀式於零時15分舉行，由李居明、龍貫天、黎筱娉及家燕姐於台上拉下手掣，門外招牌及大堂燈光隨即熄滅，新光戲院亦正式完成歷史使命。

家燕姐分享對新光結業感到不捨，不禁眼泛淚光，她表示剛從杭州完成工作，一落機便趕到場，她說：「第一次喺呢度表演，應該要數到幾十年前，耐到唔記得，我好唔捨得！因為新光戲院對我嚟講，有一份感情喺度，多年來好多時都喺呢度演出，我要好多謝李居明大師，佢多年來出錢又出力，對演藝界、粵劇界、甚至家燕媽媽藝術中心嘅同學，都給予我哋好多方便演出，好多時中心學生表演，更加係分文不收，更會提早開門畀學生綵排，十分感激佢。」

米雪和江美儀相約到場看最後一場演出，2人也曾在新光戲院演出，米雪與蓋鳴暉演過粵劇《相如追夢》及舞台劇，江美儀亦表示曾演出過《羅生門》等多齣舞台劇之餘，最記得當年第一次參加亞視台慶，也在這裏舉行。

她們表示來新光最多就是看粵劇，江美儀說：「新光係好自由，喺座位食嘢又得，行出行入又得，冇人理你，仲可以得閒帶小狗落嚟睇戲，好似喺屋企咁，與其他觀眾好似一家人，試過喺台上演出，見到台下有觀眾食緊麵，真係好正！」

2人指新光戲院四通八達，交通又方便，結業確實可惜，但時代轉變大家也要適應，江美儀說：「起碼係光榮引退，唔係完全冇人理，無聲無息地冇咗，每日都係打鑼打鼓，好多好睇嘅劇目去終結，都算係好好回憶。」

（即時娛樂）