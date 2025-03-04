方皓玟為內地旅客抱不平 幫手付車資 斥的士司機態度差 (14:02)

歌手方皓玟（小明）昨天（3日）在社交平台發文斥一個的士司機，她對該司機的行為看不過眼，小明先寫道：「今（昨）日幫一位內地女遊客俾咗$50的士費。原因係因為她沒帶現金喺身，個的士司機，不停鬧佢，我真係睇唔過眼，人哋已經叫緊朋友攞錢嚟俾佢，叫你等一陣，使唔使擘大喉嚨咁鬧人，香港人嘅待客之道就係咁樣嗎？希望真係只得你係咁。如果個個都係咁，呢個城市有點可悲。

又不是得罪你，只係遲少少俾錢。真的咁大問題嗎？我見到就扯火。最激氣嘅係，當我行過去俾錢個司機嘅時候，佢問我你係佢朋友咩？點解要幫佢？我就覺得呢個人心地真的很差。我話，我唔係佢朋友，但我睇你唔順眼。」

不少網民對小明的舉動反應不一：「你確實好好人但係唔可以怪司機囉（點解冇現金要坐的士呢？你有冇諗過）」﹑「撥開膚色、語言、年紀、性別、宗教或政見蒙蔽思想，按常理判斷，有需要就伸出援手，同時教訓壞咗嘅人。謝謝小明親身示範」﹑「人哋搵食～時間就係金錢～佢要同條女喺度等咁佢唔見緊錢㗎嘛，咁嬲都正常嘅～搵食艱難啊﹗」

接着小明再在留言區詳述整個過程：「我講清楚少少當時全個過程，嗰陣我企咗喺度等車，親眼見住架的士停車，然後乘客開門，接住就『立即』聽到的士司機好大聲係咁鬧，而位女仕乘客係咁道歉，乘客亦都即刻搵方法，立刻call朋友攞現金，同時亦都聽到位女仕keep住係咁道歉，亦有同司機大佬講會俾番多d（啲）車費，但司機大佬繼續不斷係咁破口大駡。

嗰刻嘅感覺係，明白司機大佬要搵食，但個乘客係有禮貌、feel sorry，唔係嗰種無品嘅旅客，所以嗰刻嘅反應，係過去幫個乘客俾咗錢了事。要搵食我明白，但無禮貌就係無禮貌，一個男人粗口夾雜咁鬧一個係咁道歉嘅女乘客，司機大佬心急，可以有好多種方法禮貌d（啲）去處理，而唔需要去到咁盡，如果全部人都係用『搵食』呢2個字就大X晒，可以咁無禮貌，對女仕咁無風度，少少同理心都唔能夠容許，咁香港亦都無得救。

點解大家都咁鐘（鍾）意去日本旅行，其中咪就係因為日本人有禮貌。香港依家經濟已經夠差，大家生活都唔容易，明白司機大哥要搵食，喺艱難嘅環境下，每人行多一步，忍一忍讓一讓，成個社會氣氛好d（啲），大家有飯開，就係咁簡單。」

（即時娛樂）