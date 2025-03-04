王大陸捲入暴力案件 涉「殺人未遂」遭移送偵辦 (16:47)

憑電影《我的少女時代》走紅的33歲台灣演員王大陸，上月因涉嫌妨害兵役、偽造文書案件被捕，他被帶到新北地檢署接受調查，獲准以15萬新台幣（約3.6萬港元）保釋，被限制出境。

一波未平一波又起，據《ETtoday新聞雲》報道，王大陸驚爆捲入暴力案件，據悉王大陸日前搭機返台灣，事先透過平台安排接送，惟他見到車輛感到不滿兼嬲到爆，認為該車輛條件差﹑不符合要求，隨即找人痛打司機及派車員，令2人受傷，警方接報後以涉嫌殺人未遂移送王大陸偵辦。經理人回覆傳媒時僅表示：「辛苦大家，一切都在了解當中，謝謝。」

（即時娛樂）