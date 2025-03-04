金像獎影帝之爭 劉青雲自認後輩 難與喜劇泰斗許冠文比較 (18:08)

劉青雲、莫文蔚和韓星CL今天（4日）到金鐘出席腕表品牌活動。劉青雲憑《爸爸》角逐「第43屆香港電影金像獎」最佳男主角，但未準備戰衣，亦未知太太郭藹明會否陪他出席。

被問到可有信心再奪影帝？他說：「我對自己一向有信心，大家都是香港電影工作者，我不會講他們是對手，講對手好似敵對，我不覺得他們是我的敵人。（喜歡哪部電影？）當然是《爸爸》，最中立方法，能夠入圍其實都差不多水準。」劉青雲希望同樣憑《爸爸》入圍﹑分別角逐最佳女配角和最佳新人的谷祖琳和蘇文濤「一家三口」攞獎，最好奪得最佳電影和最佳導演等獎項，因台前幕後都付出努力，其他入圍電影亦然。

有指劉青雲最大勁敵是《破‧地獄》的許冠文，他指許冠文是他尊重的前輩，不敢與對方相比，他說：「許冠文先生是我尊重的電影工作者，他是喜劇泰斗，拍過不少賣座喜劇，今次在《破‧地獄》中，有出色表現又賣座，好難得。我好難與他作比較，他在電影界地位，是大大大前輩，我是後後後後輩。」

對於好友黃子華未能憑《破•地獄》入圍影帝男主角，青雲也感可惜，說：「他演得不錯，但有時好難講，是選擇問題。他絕對有機會再獲提名和攞獎。」他大讚子華是前無古人，後無來者，《破‧地獄》收逾1.6億登票房榜首。

劉青雲同憑《爸爸》角逐「第18屆亞洲電影大獎」最佳男主角，他深感榮幸，對獎項亦充滿信心，說：「自己對自己都沒信心，怎要求別人對你有信心？但如何釋放信心，例如不可以驕傲，得不到時，別人問我該如何回答等，就要思考，總之無論結果如何，都要對自己有信心。（對手又是許冠文？）還有日本和韓國演員等，他們相當有水準。」

（即時娛樂）