193稱公司冇雪藏隊友 指保錡知衝動做錯事：佢情緒好咗 (20:16)

ERROR成員193及肥仔﹑程人富和林愷鈴等，今天出席ViuTV全新節目《公司逼我打籃球》記者會。（劉永銳攝）

肥仔澄清早前指193及Edan欺負小學生只是講笑，是小學生要求，給予小朋友美好回憶。（劉永銳攝）

193指隊友吳保錡及何啟華沒有獲安排參與，全因2人不懂打籃球。（劉永銳攝/資料圖片）

193和肥仔表示保錡沒有被公司雪藏，他們亦從來沒有了解對方和菊梓喬的感情事。（劉永銳攝/資料圖片）

ERROR成員193（郭嘉駿）及肥仔（梁業）﹑程人富和林愷鈴等，今天（4日）到旺角出席ViuTV全新節目《公司逼我打籃球》記者會，同時公布為節目而設的「生啤盃籃球明星賽」陣容，包括有成員MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）及邱士縉（Stanley）、馮允謙、張繼聰等。

193、肥仔獲安排與姜濤、Stanley同隊，193稱絕招是同隊的COLLAR成員Candy （王家晴）與肥仔撞樣，可以和肥仔玩分身擾亂對手。

肥仔澄清早前指193及Edan欺負小學生只是講笑，是小學生要求，給予小朋友美好回憶。對於隊友吳保錡及何啟華未獲安排參與這這節目，因為2人完全不懂打籃球，強調不關保錡與陳百祥合照一事，對方也沒有被公司雪藏，他們亦從來沒有了解對方和菊梓喬的感情事。

問可有關心保錡情緒？193說：「有！他的情緒已好了很多，他真的知道衝動做錯事，這方面我對他來講是前輩，都會向他指導。」肥仔亦盼大家給予保錡空間和一些時間休息，193也認同休息才有時間反思，保錡是自願休息。

對於為撐保錡不惜與網民開火，193表示純粹評論知道自己的朋友人品沒有問題，知錯能改，肯認錯肯改過，相信大家都會原諒。對於被指受保錡連累，他們笑言本身沒什麼工作做，絕對沒有連累。

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（即時娛樂）