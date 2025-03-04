《奪命提示》3.17首播 劉穎鏇「箍頸較剪腳」搶眼 張振朗倒掛金鈎展驚人體力 (22:33)

由文偉鴻（Jazz）監製的無綫新劇《奪命提示》，將於3月17日（周一）起接棒《痞子無間道》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映，主要演員有陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍、林子善、呂珊、樊奕敏、區明妙等。

Jazz對上推出的《超能使者》及《隱形戰隊》叫好叫座，來到《奪命提示》，Jazz除繼續加入大量招牌打鬥、爆破、槍戰及追逐場面，還加入懸疑元素，懸疑的核心則落在人工智能「手機助理」不停發放的神秘信息上。

《奪命提示》以講述刑事情報科總督察姜曦文（劉佩玥飾），調查女UC（臥底）失蹤案揭開序幕，因「手機助理」Julie導航系統忽然失靈，與隊友失聯的曦文被逼行動。正當曦文落力返回正確地點之際，Julie一直強調「你已經到達目的地」，最終曦文驚覺自己被Julie導航帶領前往的地點，竟是失蹤女UC被遺置屍體的地方，隨著來自Julie的神秘信息愈來愈多，警方高層關振羽（張國強飾）決定成立專案小組ASIB，眾人除著力調查「鋸腳狂魔」，還有「人體無故自燃」、「荒屋乾屍」及「兒童院幼童憑空失蹤」等離奇案件。

昨晚（3日）無綫發布首條長約30秒的官方預告片，預告片除打正旗號以「AI人工智能加盟是敵是友」作為宣傳重點，還在極短時間內曝光劇集各種精華，包括充滿官能刺激槍戰及爆破場面，當中劉穎鏇長腿攻擊、箍頸鉸剪腳，及張振朗的倒掛金鈎均相當搶眼。

另Jazz繼上次在《隱形戰隊》中，將劉穎鏇及劉佩玥變為最強「雙劉組合」後，這次再搞新意思，分別安排新加入的郭柏妍，分別伙拍劉佩玥及劉穎鏇出動，預告片曝光「妍玥CP」的純白小背心及飄逸長髮揸槍造型。

（即時娛樂）