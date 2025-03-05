贖夢｜陳法拉帶病拍驚險企跳戲 為張家輝瘋癲到底 (13:47)

張家輝執導，聯同劉俊謙、陳法拉主演的電影《贖夢》將於3月27日上映，故事講述張家輝和陳法拉飾演的恩愛夫妻因一次投資嚴重失利，作出失誤的抉擇，陷入一個萬劫不復的巨變，令人生開始墮入夢魘中。電影帶領觀眾走入夢境世界，潛入角色心底陰暗回憶，揭開一個個人性故事。

陳法拉在拍攝期間沉浸於陰暗鬱結角色之中，由首天開工就要拍攝企跳狂呼戲，到煞科當日也有聲嘶力竭街頭狂奔場面，過足戲癮。首天開工的第一場戲，法拉所演的角色情緒激動地奔向露台企跳。由於她只綁了一條威吔在腰間，企跳的位置前又沒任何遮擋，排戲時已令現場各人十分緊張。法拉拼命的演出，在瘋狂剎那間被家輝大力擁着的搶救下來，制止悲劇發生。

當天帶病開工的法拉說：「第一日開工的第一場戲已經情緒激動得難以收拾，還要在露台企跳。試位時，我因為穿上拖鞋而有點跣腳，導演看見後馬上改善，建議我把拖鞋除掉較穩陣。動作指導亦細心計算企跳和威吔收放的長度，做足安全措施，令我放心投入演出。我最初也擔心，既要痛哭，又要吊威吔、企跳，自己又不適發燒，幸好最後大家在充足準備下，只拍了3個take便完成了首天開工的第一場戲。家輝事前也跟我說這天為專心做好演員這崗位，把導演工作交給副導演和攝影師處理。那場是重頭戲之一，而且是第一場。我雖然未在最好狀態，但在大家的配合下完成，也感到滿意。」

法拉所演的角色由頭慘到尾，瘋癲得來惹人憐憫。談到她拍攝煞科戲時抱住錯覺以為是自己契女的小女孩在街上赤腳狂奔，法拉說︰「我抱住這位小妹妹來來回回在街上走了好幾回，她肥嘟嘟，很重。我邊抱着她邊揮着丫杈與小女孩的爸爸對峙，且在街頭狂呼，叫到力竭聲嘶。」雖然其角色下場悽慘，法拉苦笑道：「我在現實中比紀慧玲更慘，因為導演要求我減肥，我為了減5至6磅而戒食澱粉質及自己喜歡的食物，其間適逢聖誕，我看着家人吃聖誕大餐，覺得自己比紀慧玲更淒涼！」

法拉完成拍攝後將臉部及手腳有傷的造型照片傳給身在美國的母親看，嚇得媽媽連聲叫她去醫院看急症。外籍丈夫知道後，立即幫忙安慰老人家，令他們安心下來。法拉叮囑丈夫不要將這些照片給女兒看，以免令她驚喊出來。

（即時娛樂）