王大陸涉教唆傷害 中午雙手合十離開法院 月中須準時入伍 (14:41)

台灣男星王大陸繼上月涉偽造病歷以逃兵役，昨天（4日）再捲入一宗暴力事件，遭警方依「殺人未遂」送辦後改罪由變「教唆傷害罪」，今天准以500萬元台幣交保，並限制出境、出海及限制住居。王大陸今日約中午12時以全黑打扮離開法院，被大批媒體包圍時雙手合十表示「謝謝」。

據台灣《自由時報》報道，王大陸去年4月18日叫Uber從台北市大安區現住地到信義區戶籍地，其間因認為連姓司機繞路而口角。他下車後發現鑰匙掉在車上，但車門打不開，於是狠敲車窗，再與連姓司機二度口角。

檢警懷疑，王大陸事後向游姓富二代友人告狀，游男透過關係找到連男，並撂人將司機打傷。據知，連姓司機手腳雖有受傷，但不嚴重。檢警後來在偵辦王大陸涉逃兵役索時從查扣的證物中發現此事，昨前往王、游住居處搜索，並拘提2人到案。警詢後依殺人未遂罪嫌送辦，檢方訊後則依教唆傷害等罪嫌聲押，法院裁定王500萬交保、游收押禁見。

台北市兵役局指出，王大陸須按指定時程於3月13日辦理入伍，役期1年；後續若有法院傳訊，再憑相關通知請假。兵役局表示王大陸須先到成功嶺受訓，屆時再分發替代役服務單位；依規定1993年12月31日以前出生的役男，應服1年替代役； 因此，1991年出生的王大陸，按規定必須服役1年。

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（即時娛樂）