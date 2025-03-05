王大陸涉教唆傷害案 家人發聲︰希望事情趕快過去 (15:05)

台灣男星王大陸繼涉嫌以不法手段逃避兵役後，再爆出暴力事件，涉透過平台叫車與司機兩度口角後找人毆打對方，遭警方依「殺人未遂」送辦後改控「教唆傷害罪」。王大陸的姊姊Claire目前人在澳門慶生，她在王大陸出事後如常更新Ig，心情似乎未受弟弟的事件影響。她在Ig限時動態上載吹生日蛋糕蠟燭的片段，她許願說︰「我希望事情趕快過去，大家平平安安，身體健康，該幹嘛幹嘛去。」

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（即時娛樂）