ROVER成軍1周年 與120名樂迷燒烤同歡 Fans自製周年旗 (17:58)

樂隊ROVER為慶祝成軍1周年，日前與120名Radar（粉絲暱稱）舉辦BBQ慶祝聚會，與Radar近距離互動聊天、玩遊戲回饋他們支持，現場氣氛熱烈又溫馨，ROVER感性多謝大家外，也分享過去1年成長感受。

ROVER成員包括卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason）、陳鎮亨（亨仔）及王希晉（希晉），4人由追夢的《全民造星》舞台走到叱咤大舞台，獲得《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎禮》「生力軍組合銀獎」，轉眼成軍1年，ROVER特意舉辦fans聚會，感謝他們不離不棄，並分享了入行1年感受：亨仔先說：「希望作多啲歌畀大家聽，希望愈來愈多大家鍾意嘅作品，同大家繼續撐我哋。」希晉則說：「過去1年對我哋4個嚟講都唔容易，多謝在座嘅每一位， 相信過咗新年（新人獎後）條路係更加難行，希望大家初心不變，用真摯嘅心去同每一位fans傾偈、表達，繼續陪我哋一路漫遊。」

在澳門長大和讀書的Jason，因為ROVER和追夢，近期已搬到香港居住，對Jason來說感受亦特別深：「老實講係有啲唔適應，轉變咗嘅生活同環境，但係能夠畀我堅持落去，就係在座嘅每位，你哋去share我哋嘅作品，令到我哋覺得我哋嘅作品有人認同，我哋會繼續用感恩去做多啲唔同嘅音樂。」Kim坦言沒想到有今天，他說：「1年前嘅自己冇諗過會去到呢一步，好多謝Fans支持，希望你哋可以話到畀人聽，支持ROVER係驕傲嘅事。」

活動中，Radar為ROVER準備周年蛋糕，更為前日（3日）生日的Kim與今天（5日）生日的亨仔慶祝，更送上以4子黑圖製作「Rover週年紀念旗」，上面寫有「陪同我勇闖瘋癲宇宙，秒速一周年出道快樂，你的雷達陪您一路老化」，令ROVER哭笑不得，承諾會掛在Band房，最後Kim透露他們剛在台灣回來，為3月12日推出今年首支主打歌拍攝MV。

（即時娛樂）