痞子無間道｜77歲馬海倫拍動作戲 身手依然靈活 (18:27)

周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、王灝兒（JW）主演的TVB劇集《痞子無間道》即將進入結局篇，思朗（麥美恩飾）母親萬千霞（馬海倫飾）因太過想念走失的兒子思春，竟衝入茶樓大玩脅持人質，混亂間符玲（陳瀅飾）及高強（JW飾）等人被困，符玲更險成萬千霞的槍下亡魂，幸好最後有驚無險。

尹詩沛飾演的尚東張及張詩欣飾演的夏西望，在橫跨兩集的脅持人質戲中表現生鬼。東張和西望是媒體「惡有惡報」的焦點主播，不時第一手報道壹將宮城發生的大小事。她們在劇中還會化身成「心事大夫」，為費仁（周嘉洛飾）及符玲分析感情問題，是「老是常出現」的角色，加上造型突出，令觀眾留下記憶。

張詩欣2015年開始拍劇，至今演過的劇集超過90套，包括《愛‧回家之開心速遞》的李莫仇及《再見‧枕邊人》中的癱瘓女騎師。她接受TVB.COM訪問時說︰「《痞子2》係我入行以嚟算係最多對白，啲對白有好多押韻，而且偏長，有時會講到食螺絲。」談到與尹詩沛在劇中默契十足，張詩欣表示︰「我哋拍之前有商量過點樣可以突出啲，共識係佢表現得邪氣啲，我就活潑啲，所以我哋兩個喺劇入面把聲唔係大家平時講嘢嘅聲。」

77歲的馬海倫（Helen姐）在劇中有不少動作場面，她說︰「10幾年冇拍過動作戲，我平時有鍛練開身體，除咗跑步同行山，一有時間就會喺屋企不停踎低起身，因為年紀愈大，膝頭同平衡力會差好多，所以要不停練，等自己反應快啲，肌肉力量好啲同冇咁易跌。我依家踎完可以即刻起身，唔使扶。跳上櫈比起拔劍難度低，因為把鐵劍好重。」馬海倫熱愛運動，年輕時曾入選香港保齡球代表隊，曾代表香港前往新加坡出戰亞洲保齡球錦標賽，並奪得女子組亞軍。她除了游泳、騎馬、保齡球、滑雪和高爾夫球，還懂得北派刀劍功夫與空手道，近年還跑馬拉松。

（即時娛樂）