甄子丹古巨基3.23現身沙田馬場 見證新一代打吡盟主誕生 (18:18)

由2013年起擔任「打吡大使」的甄子丹，將再次親臨現場與觀眾見證新一代打吡盟主誕生。（大會提供）

香港賽馬界年度盛事之一「寶馬香港打吡大賽」，將於3月23日在沙田馬場舉行。連續多年獲邀擔任打吡大使的甄子丹，將再次到場觀賞賽事；而曾參與賽馬日的古巨基（古Sir）闊別9年，再次到訪沙田馬場擔任開幕表演嘉賓。

由2013年起擔任「打吡大使」的甄子丹，將再次親臨現場與觀眾見證新一代打吡盟主誕生。甄子丹10多年來見證無數榮耀時刻，肩負傳揚打吡賽事「四歲功名、一生一次」鬥士精神使命。他表示每年3月彷佛成為提醒自己「專注」、「決心」及「堅持」的重要時刻，期待再度與觀眾感受激烈而緊張的巔峰對決。

曾於2009年及2016年為不同賽馬盛事擔任表演嘉賓的古巨基，將於當天再次現身沙田馬場，為打吡大賽帶來開幕表演。

近年來，古Sir積極參與推動香港音樂文化，透過參與《聲生不息‧大灣區》和大受歡迎的音樂節目《Music Panda》，除了提攜新生代歌手，更促進不同世代音樂人的交流，為香港樂壇注入新活力，同時向內地及海外朋友，展示香港音樂的多元魅力。

今次作為「寶馬香港打吡大賽」的表演嘉賓，古Sir表示﹕「希望可以藉著音樂表演推動賽馬旅遊，吸引更多年輕、內地及海外朋友進場觀賞表演，並感受香港賽馬的熱鬧及刺激氣氛。」

（即時娛樂）