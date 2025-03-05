陳卓賢趁「地球一小時」平靜心靈 洪嘉豪身心「排毒」 (18:35)

由世界自然基金會香港分會（WWF）主辦、一年一度的「地球一小時」活動，將於今年3月22日晚上8時半舉行，邀得洪嘉豪與MIRROR成員陳卓賢（Ian）擔任活動大使。日前2人抽空拍攝宣傳短片，他們猶如置身未來飽受污染地球，呼籲大眾及時行動，以「地球一小時」為始，齊齊為地球熄燈1小時，好好愛護地球。

首度成為「地球一小時」活動大使的Ian表示十分榮幸，更分享多個愛護地球的小習慣：「我在日常生活中亦身體力行支持環保。例如習慣將不再穿的舊衣捐贈；平日我外出工作亦盡量自備餐具，以避免使用一次性的餐具。」

至於第3年擔任活動大使的洪嘉豪表示：「來到第3年，最大啟發是要保護環境很簡單，日常生活中有太多可以着手地方，最重要是不要輕視個人力量，以及每個細小行動，例如想支持『地球一小時』十分簡單，只需關掉非必要的燈及電器即可，如果每個人都盡己所能，這一小時所減少的碳排放絕對不容忽視。」

被問到會如何度過「地球一小時」，嘉豪說：「除了關掉非必要的燈及電器外，我亦決定關掉所有電子產品，讓地球和個人身心同時『排毒』。生活在大城市感覺上像與大自然有點距離，但我認為並不一定要到郊區，才可與大自然接觸，在城市內的一草一木，甚至是自然風，亦是大自然一部分，只要用心感受，隨時亦可與地球連繫。」Ian的計劃亦與嘉豪相似：「平日工作忙碌，趁著『地球一小時』的時間讓自己好好休息，和大家平靜心靈。」

早前2人拍攝宣傳短片，對於今年的概念極為欣賞：「今年宣傳短片的概念，採用了近年最火熱話題之一，人工智能AI，不但符合大勢所趨，更非常有新鮮感，同時以全新角度出發，有別於以往講述從特定方面著手保護地球，或突出環保的好處，今年的短片帶大家走到未來，預見生活在被污染的地球之中，從而令人反思環保的重要性，要趕在造成不可逆轉的破壞前，迅速作出改變。」

唱而優則演的2位歌手，雖然較為內向慢熱，但拍攝現場很快培養默契。嘉豪表示事前看了不少科幻作品，感受身在未來世界感覺；聲演AI的Ian表示事先鑽研AI聲音語調，既要有像機械人感覺，但又不能太生硬，務求突顯超越人工智能的睿智，嘉豪在拍攝現場與Ian研究和練習其聲音和語調，氣氛融洽。

（即時娛樂）