葉振棠封咪後再三開騷惹熱議 莫鎮賢封湯寶如「頭號女神」 (19:16)

莫鎮賢指與湯記曾是同門師兄妹，下次他再辦《唱好女神》演唱會，一定邀她做「頭號女神」演出。（鍾一虹攝）

莫鎮賢與葉振棠（棠哥）合作的《超級男聲演唱會》，宣布4月9日假元朗劇院舉行，今天（5日）2人到火炭出席發布會，擔任演唱會特別嘉賓的湯寶如（湯記）也有現身支持。莫鎮賢表示很欣賞棠哥和湯記，很開心他們今次答應合作：「我小時候在爸爸介紹下，學識聽棠哥的英文歌和經典劇集歌，今次終於有機會跟棠哥學習，而我本身也有教唱歌，做到傳承。」他又指與湯記曾是同門師兄妹，下次他再辦《唱好女神》演唱會，一定邀她做「頭號女神」演出。

棠哥去年於紅館舉行完一場「封咪」演唱會，今年依然活躍樂壇，剛剛2月與方伊琪開騷，又接著跟莫鎮賢開騷，引來網民熱議，對他「封咪」存疑，棠哥笑說：「有人開玩笑，說我有好多支咪，封了紅館支咪，還有好多支咪。」

他稱繼續唱歌工作，是聽從醫生的忠告，認為他身體健康，無需要停下來，可以靠工作、唱歌養生：「醫生說我想長命，就繼續唱。去年辦紅館騷，公司說若不用『封咪』這個名義，根本未必申請到，結果獲批7日期，扣除搭台、綵排時間，只夠開1場，但總算達成心願。的確我和葉麗儀在10年之間，申請過8次紅館開『雙葉』演唱會都不獲批。」

棠哥自信健康狀況應付到演出，今次借舞台獻唱更多英文歌和比較少唱的歌，也會跟莫鎮賢、湯寶如合唱，莫鎮賢續說：「期待我們這個『嬲』字組合，可以擦出更多火花。」

（即時娛樂）