王大陸舉中指衝突片段曝光 警方再拘3人 包括1名現役兵 (19:48)

王大陸取走私人物品後走到車前看了看手機，然後怒視連姓司機半秒後，再對着他高舉中指，然後走出畫面。（網上片段截圖 / 明報製圖）

台灣男星王大陸涉透過平台叫車後，與連姓司機兩度口角後找人毆打對方，昨天（4日）遭警方依「殺人未遂」送辦後改控「教唆傷害罪」，今天准以500萬元台幣交保，並限制出境、出海及限制住居。連姓司機在網上公開與王大陸發生爭執當日，王大陸下車時向他舉中指的車Cam片。

王大陸去年4月18日叫Uber從台北市大安區現住地到信義區戶籍地，與連姓司機先後因疑繞路及打不開車門而兩度口角。該影片顯示連姓司機開了後座車門，王大陸取走私人物品後走到車前看了看手機，然後怒視連姓司機半秒後，再對着他高舉中指，然後走出畫面。連姓司機於社交網帖文中表示王大陸除了舉中指，還對他嗆聲要「輸贏」。連姓司機為此非常不悅，表示︰「我可以告他嗎？」

另外，台灣警方今日就案件再拘捕3人，其中一人仍在追緝中。3名被捕者均為24歲，其中一人在犯案後沒多久即收到入伍通知，於成功嶺受訓中，身分為義務役現役軍人，警方在台中「成功嶺」營區將他逮回。據台灣《自由時報》報道，3人初步向警方承認犯案，詳細犯案過程警方正在偵詢中。

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（即時娛樂）