弊傢伙！我要去祓魔｜導演戚家基發揮「中二病」 盡情天馬行空講故事 (22:25)

對於該劇會否有續集，戚家基說：「一班演員都希望劇集有某程度延續，劇場（舞台劇）會是可能性，因為唔需涉及太多人去配合又能做到。」（劉永銳攝/大會提供）

《弊傢伙！我要去祓魔》導演戚家基（左圖）表示，現在的《我要去祓魔》跟他最初跟ViuTV提案截然不同。（劉永銳攝/大會提供）

ViuTV話題劇《弊傢伙！我要去祓魔》後晚（7日）大結局，劇集由開播前不被看好，到播映後引起網上熱議，身兼劇集編劇、導演與監製之職的戚家基（Peter），發揮「中二病」盡情天馬行空，證明這個世界不止一種講故事方式。

戚家基2020年首次跟ViuTV合作《暖男爸爸》，《弊》醞釀了幾年才面世，原本合作計劃是緊接，由他打算拍《總有一瓣喺左近》電視劇版，資料蒐集過程中，發覺觸及靈異有太多門派，很多掣肘，他說：「我睇好多漫畫，決定以類似漫畫去包裝，有啲觀眾睇嘢框架較窄，唔信現實會發生某啲事情，我直接做架空故事。嘩！自由晒！想點寫就點寫，天馬行空去創作故事。」

現在的《我要去祓魔》跟他最初跟ViuTV提案截然不同，他笑說：「ViuTV初時以為我拍《幻海奇情》，我交故事大綱時，發覺係兩碼子，但又畀我繼續拍，真係好大自由度。」他所指的「自由度」是ViuTV也提出憂慮二次元故事又中二病，是否適合觀眾收看，但沒有出手阻止。

他說：「我敢講此劇播映前，全香港唔超過10個人會覺得鍾意睇呢部劇，大部分人包括我最好朋友，知道到我搞呢個劇，聽我講上半句，未講下半句已冇興趣。」拍攝過程中，他也被質疑這種群像劇，多角色、多支線會否欠追看性？他稱劇集播映後，網上熱烈反應，是最好證明這部劇有多強的追看性：「我要證明這個世界唔止一種講故事方法。」

Peter說：「好多嘢我唔會跟一個套路，睇過嘅我盡量唔做，我會做一啲自己覺得有趣嘅事，可能有人批評個劇好多『水分』，有啲跟劇情無關枝節，但我就係鍾意咁樣。」

《我要去祓魔》劇吸引之處是觀眾共鳴，熱議劇情有隱喻，第2集以「唔係現場出現就冇事」標題令網民熱議，Peter說：「我唔覺得大膽，係對應劇情，無邪（強尼飾）提醒嘉敏（王頌茵飾）唔好行冷巷、去廁所最後一格，因為會撞鬼，佢偏要去所以見鬼。（觀眾多聯想？）劇集拍出來而觀眾點諗係控制唔到，正如我拍《暖男爸爸》，有情節強尼角色，識3個女仔之後被報復。有朋友話我影射某女星老公，我一頭霧水，我都唔識佢老公！（《我要去祓魔》劇中角色是否代表社會某些人物？）我其實無咁嘅野心，我就係寫故事，又唔係寫《伊索寓言》，所寫係故事中呢個世界有不同類型人物。」

網上討論劇中人物結局，無邪會否死亡？該劇會否有續集？Peter說：「最終並唔係最重要，我覺得觀眾追看到最後會得著更多，大家唔會想預早知道。」不過，是否有續集則有確實答案，他說：「《我要去祓魔》跟《暖男爸爸》唔同，後者結局好圓滿，早已決定唔會拍續集。

至於《我要去祓魔》，我寫多10部都得！一班演員都希望劇集有某程度延續，劇場（舞台劇）會是可能性，因為唔需涉及太多人去配合又能做到。至於影視媒體作品，要由投資者以生意角度計數去決定。」

欲知專訪詳情，請留意明天（6日）明報娛樂版。

（即時娛樂）