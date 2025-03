盧瀚霆新歌挑機Hater 懶理人身攻擊 赴越南拍MV 化身「沙漠王子」 (21:52)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo,教主)今年首支個人單曲《Heartbreaker》,大膽挑機Haters,強調他們的無理取鬧,完全無阻自己進步決心,事關每句人身攻擊,恍如幫他練成強大心臟,令自己愈唱愈強!

他說:「《Heartbreaker》是今年的第一首派台歌,曲風暗黑得來充滿爆發力,是一首型格十足的跳唱歌,是繼3年前的《Mr.Stranger》後,再次推出一首舞台感強烈跳唱歌。今次再度找來T-Rexx填詞,『而瞄準的從來不是你』更是一矢中的,其實我的作品與演出所瞄準的目標,從來都是廣大觀眾、我喜歡的神徒,以及愛我的神徒,偏偏會『擊中』討厭我的人,這種錯摸相當有趣!」

一如以往,教主也為Rap部分親自填詞,其中"It's so heartbreaking watching you all get mad. It's not groundbreaking, you repeat it like that.”更是我手寫我心。

他說:「意思是雖然看到你們的無理取鬧難免心碎,但毫不意外,因為你們每天也在這樣做。今次的Rap詞填得比以往更大膽,開宗明義去探討一些明明不喜歡自己的人,卻又每天花很多時間心力,去批評我及攻擊我。

當然我明白寫這些議題相對敏感,但十分有趣,也是藝人要終身學習及面對的課題,為了力求進步,我們不能篩選評論,任何評論也要細看,但如何分辨具建設性的留言與人身攻擊,的確值得深思。」

為了人歌合一,Anson Lo在MV中化身寂寞兼身心受創的「沙漠王子」,憑強大心臟衝破重重難關,在沙塵暴中尋找一線生機,更專程到越南取景拍攝,與當地的製作團隊及舞蹈團隊,併發出「越級」火花!教主說:「今次MV的構思跟歌詞互相呼應,是一個關於自信的故事,講述因為流言蜚語導致遍體鱗傷的『沙漠王子』,如何令自己變得更強大,如何不去理會無理的批評,甚至是無中生有的指控。明明大家應該花時間去關注自己喜歡的人,為何偏偏花上更多心機與時間去批評不喜歡的人與事呢?正正是因為這個有趣的現象,而衍生出這個MV的概念,到底王子應該如何在沙塵暴中尋找一線生機呢?」

繼《Hey Hey OK!》MV到沖繩取景後,Anson Lo大讚越南的製作風格新鮮感十足,尤其是CG方面更是先進,製造出強烈得來又Fresh的MV,耳目一新!他說:「第一次來越南,最開心是可以一嘗地道的Pho,試了數間餐廳,各有不同風味,而比我想像中更加好吃,也喝了很多口味的奶昔及椰汁冰,大滿足!今次到越南拍攝MV,恍如來了一場輕旅行,開會、排完舞後,便跟工作人員外出,感受當地風土人情,但最大挑戰一定是語言,雖然我們跟越南團隊用英文溝通,但來回討論細節時,花上很多時間,例如大家對Strong與Calm的定義不盡相同,很難短時間內深入交流,幸好出來的成品很滿意,新鮮感十足!」

雖然今年首支個人單曲走暗黑路線,Anson Lo預告今年其他歌曲會有不同風格,既有如《MEGAHIT》及《Hey Hey OK!》等「入屋歌」,也會有像《深閨》及《致我》等的慢歌,正如他的生活態度一樣,要取得平衡。他說:「最近經常跟大家分享Work-life balance,但不等於我要減產,甚至休息,只是在私人時間中,分配更多時間去維持心靈健康,花更多時間去跟家人及朋友相處,今年的目標亦如是,努力工作之餘,也會繼續重視身邊的人與事。」

