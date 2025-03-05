陳柏宇包場請粉絲睇《看我今天怎麼說》 游學修吳祉昊到場謝票 (22:44)

陳柏宇包場請粉絲觀看《看我今天怎麼說》，主演的游學修和吳祉昊現身謝票。（大會提供）

早前完成《陳柏宇 LIFE IS LIVE 演唱會2025》不久的陳柏宇（Jason），為答謝粉絲對演唱會支持，昨晚（4日）包場邀請粉絲觀賞電影《看我今天怎麼說》，主演的游學修及吳祉昊（Marco）亦到場謝票。

Jason日前於社交平台上公布活動，包場邀請近百位粉絲觀看《看》。他表示：「今次搞呢個活動，係想多謝番Fans喺演唱會宣傳嘅大力支持，對上一次包場睇戲已經係2年前，揀《看我今天怎麼說》係因為覺得佢個題材幾有意義，同埋想入場支持阿修！」

游學修及吳祉昊亦到場謝票，游學修問觀眾：「呢個包場係大家自費定點樣㗎？」粉絲即高呼：「Jason請㗎！」游學修笑言：「咁先係包場㗎嘛！畀啲掌聲 Jason！」談到手語，Jason表示：「曾經有段時間我好想去學手語，但一路冇時間實行，睇完呢套戯的確有令到我的起心肝去學！」

謝票場後Marco向Jason表示，自己是他的超級粉絲，每次見面都會叫他「柏宇大哥」。Marco直言今次是其中一次，令他頗緊張的謝票場場次，完場後2人於戲院門外「雞啄唔斷」，十分投契。

被問及下次想跟粉絲舉辦什麼活動，Jason說：「繼續睇戲囉！可以存在喺同一個空間、同一個時間做同一件事，呢種Connection係有Feel嘅。」他也即席示範戲中的幾個手語：「有Feel、日落、雲、游水、多謝、興趣。」最後Jason呼籲觀眾繼續入場支持《看我今天怎麼說》，並祝票房節節上升。

（即時娛樂）