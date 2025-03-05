鄭瑞芬劉彩玉曬唱功 李泇霖唱《情比雨絲》獻給亡母 (23:22)

《我們的好聲音演唱會》向香港1980、1990年代的經典歌曲致敬。（大會提供/明報製圖）

《我們的好聲音演唱會》昨晚在屯門大會堂演奏廳舉行，莫鎮賢、鄭瑞芬與劉彩玉等資深歌手，聯同《中年好聲音》系列李泇霖、何博文及張家豪演出，向香港1980、1990年代的經典歌曲致敬。

歌手組合有特別意義，寓意不同年代歌手不分你我、互相支持，演唱會部分收益捐贈「關懷力量」。安德尊、何婉盈與文佩玲、「中一生」顏志恒、魏嘉信、「中三生」黃博、劉洋、曹越、陳溢光及郭偉倫等捧場。

演唱會上，鄭瑞芬與劉彩玉攜手挑戰林楚麒的激情之作《這就是愛》，平時二人斯斯文文，這晚豁出去大曬唱功。李泇霖與張家豪合唱王傑與趙學而的Rock版《誰明浪子心》，唱爆舞台。還有前、後輩歌手跨代聯乘，鄭瑞芬與何博文唱情歌《情未了》；莫鎮賢與李泇霖演繹《只怕不再遇上》，並與劉彩玉對唱《只有情永在》，還與何博文及張家豪以新編曲合唱《沙沙的雨》。

感人時刻，莫鎮賢演唱《敢恨敢愛》追念亡友黎明詩；張家豪把《海闊天空》送給自己、延續把這首歌帶到每個舞台的心願；李泇霖以《情比雨絲》獻給亡母，然後唱自己的新歌《居於心裡》，寓意媽媽永遠活在自己心中。何博文選唱《等》及《盼望的緣份》向陳百強致敬。

鄭瑞芬及劉彩玉特別選唱自己當年的代表作《假裝假純情》及《這一舞》，莫鎮賢除再演繹出道作《情罪》，還選唱收錄在自己新碟《唱好女神》內的新廣東歌《這是你》。

最後，6人合唱羅文的《浪淘沙》，載歌載舞演繹梅艷芳的快歌《再共舞》，為演唱會寫上圓滿句號。

（即時娛樂）