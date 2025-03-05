哪吒2｜陳豪陪過百孩童睇戲 望帶3名子女做義工 (23:33)

陳豪覺得跟大家一起看《哪吒之魔童鬧海》傳遞正能量。（大會提供/明報製圖）

陳豪日前聯同陳瀅、朱敏瀚、潘靜文、陳懿德、林智樂、冼靖峰、丁子朗、孔德賢、黃庭鋒及梁采貽等人，到尖沙咀跟過百名孩童及中風康復者，一同觀看中國賀歲動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》〉。

這次活動由基層不適切居所孩子當義工，陪同中風康復者，令多個家庭也能欣賞這套中國民間傳奇。活動旨在為基層家庭孩童及中風康復者帶來歡樂與鼓舞，並透過電影的力量傳遞正能量；藉着傳承中國文化，發揚關懷與愛的力量。

陳豪表示：「好開心可以同大家一齊睇電影，見佢哋睇得好開心，又可以傳遞正能量及傳承中國文化。有時間也想帶3個小朋友去做義工，除了可以幫助有需要的人外，還可以給他們體驗。」

朱敏瀚說：「班小朋友咁細個已經開始做義工，真係好好。同埋見到一班中風康復者，個個也精神奕奕，我更問佢哋有沒有睇《痞子無間道》，佢哋話有呀！」

陳瀅指自已能夠參與其中感到榮幸，特別是見到大家睇得咁開心，而且班小義工又好可愛，同他們玩得好開心。丁子朗說：「好開心可以同一大班人去睇戲，本身也想去睇《哪吒2》，這次活動又有意義，又有得睇戲，一舉兩得。」陳懿德好開心可以參與這次活動，大家可以相聚欣賞一部有意思的動畫電影，好興奮，有時間想參與多些公善事。」

今次活動司儀梁采貽說：「很榮幸再次主持《哪吒2》活動，希望微小的善行能為他人的生活增添鼓勵和希望，這就是哪吒精神所在。」

（即時娛樂）