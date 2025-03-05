《弊傢伙！我要去祓魔》金句 監製戚家基：句句都有用 人生中適用 (23:39)

ViuTV劇集《弊傢伙！我要去祓魔》中一句「正能在你心」成網絡潮語，監製戚家基在社交平台也經常見「#正能在理心」。他說：「有個網友話屋企有人病了，希望集氣，好多人回應『正能在理心』作鼓勵，但另一方面，有人在網上講一些很傻的東西、歪論 ，又有人回應『正能在理心』叫對方收聲，這句好好用。」劇中講這句說話是一個靈修中心，令精神不安的人有安慰。問他如何創作這金句？戚家基說：「我覺得這種地方就好似去瑜伽、靜修咁，都會講『Namaste』，所以LUCKYLAND都要有句，所以寫咗『正能在你心』。」

他還精選了一句他喜歡的對白：「烏鴉（盧鎮業飾）的角色有一句說話我好鍾意，就係『所有你鍾意嘅嘢，始終有日都會失去。』他是黑無常，遇到一個女人，女人話：「哎呀！ 呢度原本有檔雪糕，但無咗好耐，因為老闆死咗，再無人再整到嗰種味道了。真係慘！我個仔好鍾意食這味道的雪糕... ...』烏鴉就同佢講『所有你鍾意嘅嘢，始終有日都會失去。』你個仔都要學習。嗰個女人其實係遊魂，放不下想買雪糕給兒子吃，聽咗呢句後就釋懷了。呢句說話我好鍾意，特別是近幾年，很多我平時去開的店舖，突然間就沒有了， 那種無常的程度係我做了幾十年人都會『嘩』。有些事情是你眨眼就會沒有了，我不是想講『你要珍惜或點樣』，我覺得我哋要習慣失去，不要覺得那些東西永遠都在，總之應該做的就去做、應關心的人就去關心。」

戚家基再分享劇中一段小確幸，他笑說：「我唔想講到咁灰，劇中有情節是路嘉敏（ 王頌茵飾）要到端木零（岑樂怡飾）家訓練同步，阿零有五大守則我覺得幾好。『一）發嬲嘅時候要食好嘢 ，二）每食一啖嘢要趙二十下 ，三）去完廁所開三分鐘抽氣扇，四）唔好信直覺，凡事諗三秒，五）嗌交都要講早晨同早唞。』聽起來好像都挺好笑，其實句句都有用， 人生中適用。」

（即時娛樂）