電影《赤裸羔羊》導演霍耀良去年2月病逝 (14:24)

曾拍攝電影《赤裸羔羊》、《特殊身份》的導演霍耀良去年2月1日因心臟病及腎癌於沙田醫院病逝，終年68歲。霍耀良1977年參加麗的電視訓練班接受編導訓練，畢業後任職助理編導，後來轉投無綫電視擔任編導，曾參與《網中人》、《輪流傳》、《上海灘》、《親情》等劇集的編導工作。1981年，他執導陳百強、張國榮主演的《失業生》，同年獲晉升為監製，監製過的電視劇有《荳芽夢》及《逐個捉》。1984年，霍耀良希望全身投入電影圈，與無綫解約。他執導過不少電影，如《公子多情》、《郎心如鐵》、《新喋血雙雄》、《特殊身份》等。2000年後，霍耀良主力在內地拍劇。除了執導，他亦曾以演員身分參與電影演出，更曾憑《再見七日情》入圍1986年香港電影金像獎最佳男配角。王晶接受傳媒訪問時表示︰「好唏噓，我同佢合作好多，比較難忘嘅有《赤祼羔羊》、《賭俠大戰拉斯維加斯》，佢當時幫我做執行導演。佢好有才華，曾經同圈中唔少名導齊名，只係早年返咗內地發展，大家較少喺香港睇到佢嘅作品。」香港電影工作者總會發言人田啓文表示今年2月收到霍耀良逝世的消息後一直進行核實，直至今天（6日）才正式公告。

（即時娛樂）