韋羅莎腸胃不適大半年 擔心致胡思亂想 生日前入院檢查 (14:53)

韋羅莎下周三(12號)42歲生日,生日前特別送了一份禮物給自己,入醫院接受胃部及腸道檢查。她表示早在去年中開始已感到腸胃不適,先後看過中、西醫也沒有改善,於是開始胡思亂想。韋羅莎說︰「自上年年中開始,感到腸胃有點不適,沒甚麼痛楚,就只是感到怪怪的,看了中醫,好了點,又有時怪怪的,再看了西醫,都說沒甚麼太大的concern,可觀察一下,但兩個都分別都問我『係咪好大壓力呀?係唔係好多情緒呀?』係呀係呀,好大呀,好多呀﹗情況持續,去到一個位我開始亂諗嘢,諗到worst case scenario, "what if" this..."what if" that... ''what if" 到自己好攰,因為不斷的懷疑令自己狀態欠佳,所以決定不如照一照,once and for all 搞清楚係咩事,然後終於,噚日照了腸鏡同胃鏡 - 一‧切‧正‧常。」

她表示得知檢查報告正常後忍不住哭了出來,所有憂慮被醫生的一句「冇事,好好呀」抹走掉。韋羅莎說︰「張生(丈夫張銘耀)在旁一同聽醫生講解,然後問我『仲使唔使驚?』『唔使。』『仲有冇嘢要擔心?』『冇。』『安心晒,係咪呀?』『係』我倆哭笑不得。他見證著我多年來,我一唔舒服就亂諗嘢嘅模式,自從有了Mia這模式更嚴重了100倍,有小孩的應該明白。所以他總知道如何安慰我,有事,想check,就check吧。說到底,都是自己未好好紓緩壓力而導致的,腸胃與情緒有著密切的關係,記得看中醫時,她除了問我是否很大壓力,還問了一句『你係唔係唔鍾意自己呀?』視力頓時模糊,兩行眼淚直流,醫師正中要害。今天為金像獎進行硬照拍攝,髮型師說未見過我如此好狀態,負責大會訪問的亦道出我比起去年狀態從容及easy... 因為安心。因為知道自己情緒會搞壞身體,即manage好情緒能heal自己。因為make sure無論點,我係in control, and therefore- 鍾意番自己。而這樣,才能bring out the best"Me"。Having this check up was the best decision, I've made and the best birthday gift to myself﹗」

(即時娛樂)