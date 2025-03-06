韋羅莎腸胃不適大半年 擔心致胡思亂想 生日前入院檢查 (14:53)

韋羅莎下周三（12號）42歲生日，生日前特別送了一份禮物給自己，入醫院接受胃部及腸道檢查。她表示早在去年中開始已感到腸胃不適，先後看過中、西醫也沒有改善，於是開始胡思亂想。韋羅莎說︰「自上年年中開始，感到腸胃有點不適，沒甚麼痛楚，就只是感到怪怪的，看了中醫，好了點，又有時怪怪的，再看了西醫，都說沒甚麼太大的concern，可觀察一下，但兩個都分別都問我『係咪好大壓力呀？係唔係好多情緒呀？』係呀係呀，好大呀，好多呀﹗情況持續，去到一個位我開始亂諗嘢，諗到worst case scenario, "what if" this..."what if" that... ''what if" 到自己好攰，因為不斷的懷疑令自己狀態欠佳，所以決定不如照一照，once and for all 搞清楚係咩事，然後終於，噚日照了腸鏡同胃鏡 - 一‧切‧正‧常。」

她表示得知檢查報告正常後忍不住哭了出來，所有憂慮被醫生的一句「冇事，好好呀」抹走掉。韋羅莎說︰「張生（丈夫張銘耀）在旁一同聽醫生講解，然後問我『仲使唔使驚？』『唔使。』『仲有冇嘢要擔心？』『冇。』『安心晒，係咪呀？』『係』我倆哭笑不得。他見證著我多年來，我一唔舒服就亂諗嘢嘅模式，自從有了Mia這模式更嚴重了100倍，有小孩的應該明白。所以他總知道如何安慰我，有事，想check，就check吧。說到底，都是自己未好好紓緩壓力而導致的，腸胃與情緒有著密切的關係，記得看中醫時，她除了問我是否很大壓力，還問了一句『你係唔係唔鍾意自己呀？』視力頓時模糊，兩行眼淚直流，醫師正中要害。今天為金像獎進行硬照拍攝，髮型師說未見過我如此好狀態，負責大會訪問的亦道出我比起去年狀態從容及easy... 因為安心。因為知道自己情緒會搞壞身體，即manage好情緒能heal自己。因為make sure無論點，我係in control, and therefore- 鍾意番自己。而這樣，才能bring out the best"Me"。Having this check up was the best decision, I've made and the best birthday gift to myself﹗」

（即時娛樂）