麥長青畏高 難忘頂硬上拍《西遊記》 黎耀祥演續集時思鄉 (16:13)

TVB旅遊飲食節目《江湖見》昨晚（5日）播出第3集，黎耀祥和麥長青（麥包）轉遊江蘇蘇州，除了到震澤古鎮品嘗蘇式糕點，還到陽澄湖捉蟹。他們穿上全副裝備，跟師傅坐船出湖上了一堂速成捉蟹課，學習分辨雌雄、肉質是否肥美及如何綁蟹。兩人之後回岸到蓮花島品嘗新鮮大閘蟹，黎耀祥用食蟹工具品嘗，而麥包則以雙手拆蟹，食法各有風味。黎耀祥最後還是改用豪邁「武食」方法，他笑言︰「真係好似『冇』食咁！」

黎耀祥和麥長青將在今晚一集到揚州名勝瘦西湖，坐船觀賞二十四橋、白塔及五亭橋（又名蓮花橋）。黎耀祥突然感性自揭1997年到雲南拍攝《西遊記2》時十分掛心太太及剛出世的兒子，他說︰「嗰時我仔啱啱出世，出世幾日就執行李走，當時真係有少少思鄉，一來擔心我老婆，二來又擔心個小朋友。」麥包在當地來個揚州Style Barber Shop的剃刀體驗，除了恤髮，連鬍鬚、面部、耳部的汗毛也修理，最後還獲按摩面部和熱敷毛巾。黎耀祥形容老師傅動作似在搓麵粉，並搞爛Gag「搓麥包」。兩師兄弟還去了按摩，浸浴及體驗揚州四面搓背。

至於明晚播出的第5集，祥仔和麥包將轉到湖南郴州遊山玩水，登上只開放海拔1600米予登山遊客的莽山國家森林公園五指峰。畏高的麥包想起當年拍《西遊記》時，要在更窄的環境下拍攝，一度因害怕不敢向下望！

（即時娛樂）