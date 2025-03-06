姜濤已考車牌 未夠膽揸車出街 正努力喼弗 笑稱跟Stanley反目 (15:43)

姜濤透露考到車牌後，未有膽量開車出街，雖然有跟朋友討論不同的汽車，但未打算買車。（劉永銳攝/資料圖片）

被問到有沒有跟Stanley操練喼弗，姜濤笑說：「他現在沒時間理我，我們反目了！」（劉永銳攝/資料圖片）

男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo、AL）、陳卓賢（Ian）及呂爵安（Edan），今（6日）早到中環出席品牌活動，AL拍照時風騷跳舞步，鬼馬的Edan隨即學AL跳舞，Ian則擺出迷人淺笑，反而姜濤表情不多稍露疲態，現場有大批粉絲迫爆商場，大會加設圍欄劃分多個區域，讓粉絲追星，令活動舉行更加順利。

姜濤最近剛考獲車牌，被問是否享受揸車樂趣導致疲倦？他笑言晨早起牀工作有點累，不過見到現場氣氛熱鬧，且有很多粉絲支持，對他有提神作用，又透露考獲車牌後，未有膽量開車出街，雖然有跟朋友討論不同的汽車，但未打算買車：「我不敢接載親友，等我練好揸車技術，才買車接載家人。」

問到身旁幾位兄弟會否借車給姜濤練習揸車？Edan笑說：「我跟AK（江𤒹生）建議過姜濤買車畀我們試試，若果感覺良好就交給他用，汽車性能不好就給我們。」AL見到多位隊友已有車牌，自爆有意學車，不過要先夾好時間。

姜濤對於近日再登社交平台熱搜榜，標題為「香港頂流姜濤瘦的時候」，分享多張他昔日纖瘦的照片，他非常驚訝：「估不到喎！沒有留意，現在我一直努力喼弗，（跟隊友邱士縉Stanley操練？）他現在沒時間理我，我們反目了！」Edan即大笑：「變標題喎！」姜濤笑言會抽空飛去馬來西亞，探正在當地工作Stanley的班。

（即時娛樂）