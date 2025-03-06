呂爵安聞情人節即落閘拒談 Ian英國開騷 曬肌睇天氣決定 (15:59)

Edan被問情人節怎度過時即落閘拒談；Ian表示英國騷會否曬肌要看天氣決定。（劉永銳攝）

男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo、AL）、陳卓賢（Ian）及呂爵安（Edan），今（6日）早到中環出席品牌活動。

正在錄歌的Edan指新作品繼續唱情歌，由自己作曲，期待盡快推出。問他是否有愛情滋潤，增加寫情歌靈感？他表示不關事，寫歌靈感來自生活日常。追問早前情人節如何度過？他立即落閘，笑說：「吓！仲嚟、仲嚟、仲嚟，仲搞啲咁嘅嘢？工作以外的事，不回應了。」

談到他早前推出的歌曲《純銀子彈》都是自己包辦作曲，更登上流行榜冠軍位置，他表示作品受喜歡非常高興，變成自己動力，希望做多產歌手，他說：「其實我沒有刻意朝唱作人路線發展，只是遇到合適的Demo就會試試。」

談到今年Chill Club頒獎禮新增現場投票環節，問到會否落力拉票？Edan表示Chill Club頒獎禮形式似嘉年華，會抱住去玩的心態參與，不會有太多計算。

Ian下周（12日）在英國倫敦舉行個唱，接著便返港舉行4月的MIRROR小組騷，他坦言心情緊張，雖然去年已做過MIRROR巡演累積到經驗，但今次是個人海外演出，感受不同，現正密鑼緊鼓準備，希望大家看得開心，他說：「今次英國騷會唱一些未唱過的歌，跟去年《TEARS》香港騷有點不同，（會騷肌？）當地天氣很凍，到時看天氣再決定，完成英國騷回港後，便要立即投入小組騷綵排，要把握時間。」

（即時娛樂）