《寵愛您》邀專業獸醫解疑難 新人華浩然令羅沛琪回春 (17:18)

新城全新節目《寵愛您》的4位主持羅沛琪（Pinky）、施匡翹（Zaina）、華浩然（Wolris）及麥卓華（小麥），昨天（5日）接受葉文輝（啤梨）主持的《梨事會》訪問，暢談主持寵物節目的心得及趣事，當中任職護士的Wolris對寵物生病有更深感受。

Wolris第2次為新城廣播擔任節目主持，雖然過去曾主持音樂節目，但經過一年多的沉寂，這次回歸讓他感受到全新的挑戰，他表示：「都有些少緊張，今次節目資訊性強，又要了解嘉賓背景，製定相關問題。」

Pinky笑言遇到像Wolris充滿熱誠年輕人，每次工作完總想封大利市給他，她說：「佢令我搵番青澀，我哋做開主持，做過唔同類型嘅訪問，會畀人問有冇滑晒牙，我覺得係睇咩對象，自己好鍾意小動物，節目其中一個環節係訪問醫生，好長知識。」

小麥回憶起自己小時候養的小鳥和烏龜，表示雖然家人不喜歡貓狗，但他對小動物的熱愛始終如一，他說：「當時屋企唔想養貓狗，因為佢哋同人類關係最親密，有咩事大家未必承受到，冇乜帶動物經驗，但我身邊太多呢啲人，佢哋惜寵物仲惜過自己屋企，今次呢個節目，就係會跟唔同狗主同貓奴傾偈，了解佢哋心態。」

節目中的一個環節名為「守護小毛孩」，邀請專業獸醫解答觀眾的問題，Zaina歡迎觀眾透過新城廣播的社交媒體留言，提出疑問，讓專家解答。此外，節目還有「寵愛故事」環節，邀請藝人及動物組織負責人，分享與寵物的感人故事，稍後還訪問「大樹下善待動物庇護站」負責人Jojo，她會跟聽眾分享不少關於毛孩的奇聞趣事。

小麥補充道，他們還會分享最新寵物服務及資訊，推薦哪些餐廳適合帶寵物去，並鼓勵觀眾報料，例如虐待動物及公園落藥，歡迎舉報不當行為。至於華浩然作為專業護士，對於人類與寵物護理有獨到見解，他表示：「人有時郁唔到，好多程序要做，貓狗可能要去醫院，例如貓狗屙唔出尿，可能1﹑2星期好得番，相反人類要長期插尿喉，康復得冇咁快。」

（即時娛樂）