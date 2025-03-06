王大陸涉教唆友人尋仇 傳事後贈打手36000台幣利市 (17:37)

據台灣傳媒報道，王大陸在連姓司機被打後，向打手送上36000元台幣（約8519港元）的利市。（自由時報圖片）

台灣男星王大陸繼上月涉偽造病歷以逃兵役後，前天（4日）再捲入一宗暴力事件，遭警方依「殺人未遂」送辦後改控「教唆傷害罪」，涉嫌教唆游姓富二代友人撂人尋仇，昨日准以500萬元台幣（約118萬港元）保釋，限制出境、出海及限制住居，並須按指定時程於3月13日辦理入伍，役期1年；同案的游姓富二代則收押禁見。台灣警方昨天再拘捕涉案的3名男子，3人均有黑社會背景，而指使他們尋仇的「小阿俊」則仍然在逃。

據台灣《自由時報》報道，王大陸去年4月18日從台北市大安區住處叫Uber，前往戶籍地信義區取物後返回住處，其間因不滿連姓司機疑繞路浪費時間及開不到車門取鑰匙，跟對方兩度口角。王大陸回家後愈想愈生氣，於是教唆游姓富二代友人協助報復。游姓富二代一口答應，並透過關係鎖定連姓司機的動向，並請有黑幫背景的小阿俊協助。小阿俊吩咐3名手下於4月25日晚跟蹤連姓司機。連姓司機於駕車途中發現被跟蹤而報警，3人以懷疑雙方有擦撞為由帶過，警方留了3人資料後放雙方離開。半小時後，3人繼續跟蹤連姓司機，於華中橋頭把他拉下車打一頓後走人。

王大陸事後向小阿俊送上36000元台幣（約8519港元）的利市。被打至全身多處瘀傷的連姓司機到派出所報案，警方當下告知他有提告權利，連男表示要自行去驗傷後再來報案製作筆錄。由於他一直未完成報案，因此令事件石沉大海，直至檢警偵辦王大陸涉躲避兵役案才發現此事。

《中國時報》報道，王大陸的游姓富二代友人綽號小閔，父親是知名車行老闆「游董」，專門代理日系休旅車。小閔與台灣演藝圈人士關係密切，包括柯震東、周湯豪，他曾跟台灣女友林千又拍拖。

（即時娛樂）