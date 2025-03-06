古巨基低成本翻拍MV 變《任K房流淚》穿22年前衫仍合身 (17:50)

程人富在MV中服裝，是由「服裝部同事」基仔提供。（大會提供）

古巨基早前帶隊跟程人富及海兒（Hedy）拍攝新節目《I really LOVE to Travel》，首站玩爆日本環球影城，3人拍的Reels獲網民大讚，這次基仔決定再下一城，同時亦回饋大家，以「low筆（低成本）」拍攝，還原22年前《任天堂流淚》MV，不少網民看完讚製作認真兼笑爆嘴。

《任K房流淚》MV由程人富演基仔、Hedy演當年MV女主角李彩華，除了2人，基仔亦在MV中穿插，還原當年MV鏡頭。有網民看完22年前的MV對比，都指基仔沒變過，更好奇他吃了什麼「防腐劑」，基仔笑說：「盡量唔瞓覺、食麻辣鍋、燒烤，啤酒一定要啤㗎啦、紅酒啦、威士忌都飲少少，全部加埋就一定可以防腐。」

基仔笑指今次MV賣點是「low筆」製作：「我哋其實好多budget，但係我哋想用一個low cost方法呈現。」雖然低成本製作，但當中細節位誠意十足，程人富在MV中服裝，是由「服裝部同事」基仔提供：「佢身上嘅幾套衫，真係20幾年前拍《任天堂流淚》MV裏面我着嘅衫嚟嘅，我摷返佢哋出嚟，收藏咗咁耐，原來都冇穿冇爛。」「冇穿冇爛」的還有基仔，「我頭先都着過一件，都啱身，肥瘦冇乜變，所以呢個珍藏，再復刻番喺呢個MV，程人富成個人似晒呀。」

首次任MV女主角兼演戲的Hedy指這次非常好玩：「第一次同2位實力男演員拍攝，的確學咗好多嘢。我仲以為我哋要去個郊野公園嗌，low cost先好笑，呢個MV通宵拍咗15個鐘，因為用咗14個鐘笑。」

（即時娛樂）