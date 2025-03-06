拉闊音樂會｜林家謙提議女歌男唱 陳健安盼戲劇形式演出 洪嘉豪籲粉絲安全追星 (21:10)

唱作歌手林家謙、洪嘉豪和陳健安首次聯手，於5月10日假亞博演出《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊》，演繹商台節目主持兼填詞人Oscar（李文曦）歷年作品，3人今天（6日）出席記者會，他們稱以往與Oscar多次合作，有一定認識。

林家謙指今次3個男歌手合體演出《拉闊》，雖然音樂風格或演繹方式各有不同，但預告在演繹上有新嘗試，為樂迷帶來驚喜，他說：「我提議可以唱女仔歌，『女歌男唱』幾新鮮，不過只是我個人意見，不要太大期望。」

談到Oscar填過逾300首作品，是否會以他多產為目標？還是重質不重量呢？林家謙說：「我順其自然，沒刻意計算自己有幾多作品，做到幾多就幾多。」他們透露將「互唱」，陳健安想交換對唱林家謙《喃嘸師感官漫遊》，而林家謙則希望唱陳健安的《告別的藝術》。

洪嘉豪挑選最少有10首個人心水歌單想唱，陳健安對Oscar在歌曲上心思編排充滿信心，不排除用戲劇形式串連故事，林家謙聞言笑說：「你唱歌時，我可以在台邊一邊做戲一邊扮喊。」林家謙8月在紅館開騷，仍在籌備階段，他表示會承接對上一次紅館個唱，圍繞夏天作為主題。

另外，提到早前有網民上載短片分享，指洪嘉豪到中文大學演出後，駕車離開校園途中，「小路出大路不停車讓校巴」，連累校巴急煞車險生意外。洪嘉豪解釋該片段不是記錄全程經過，他強調當時自己在小路有停車幾秒，只是保安人員為安全起見，才截停校巴讓他駛過，洪嘉豪只是跟從指示，並沒有不遵守交通規則。

洪嘉豪提醒粉絲不要為追車而罔顧安全：「當時見到有人在行人道上，我的車也駛得慢，最重要是安全，希望大家小心，明白校方和保安人員，出於保障安全的做法是理所當然，對此帶來不便，我都講句『唔好意思』。」另外，問到方大同離世一事，他們3人表示沒有回應。

（即時娛樂）