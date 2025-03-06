鄭秀文盼再跟劉青雲拍戲 喜見談善言封后 自勉力求進步 (21:31)

「第三十一屆香港電影評論學會大獎」頒獎典禮，今天（6日）在香港電影資料館舉行。劉青雲和談善言分別憑《爸爸》和《虎毒不》，奪得最佳男演員及最佳女演員。《九龍城寨之圍城》獲最佳電影，翁子光憑《爸爸》奪最佳導演，《臨時劫案》奪最佳編劇。10部推薦電影包括《臨時劫案》﹑《十方之地》﹑《香港四徑大步走》﹑《看我今天怎麼說》﹑《從今以後》﹑《我談的那場戀愛》﹑《爸爸》﹑《冬未來》﹑《破‧地獄》及《得寵先生》。

大會邀得鄭秀文（Sammi）擔任頒獎嘉賓，Sammi前年憑《流水落花》獲香港電影評論學會最佳女演員，但第一次獲該獎是2001年的《鍾無艷》，每次頒獎給她，她都非常珍惜及感到莫大鼓勵。雖然兩度奪獎，但她表示不及曾在電影《我左眼見到鬼》合作的劉青雲，她說：「劉青雲勁啲，要向前輩學習同睇齊，希望有機會再與青雲合作拍電影。」

同時Sammi亦替談善言獲獎感開心，她說：「同佢合演《流水落花》時，佢仲係新人，今日見到佢攞獎，好戥佢開心，睇到佢有好大進步，我都要勉勵自已，雖然拍戲多年，都要進步，今年我會拍電影，希望揀選角色有突破，喺電影世界繼續進步。我好鍾意《爸爸》，希望將來有機會同導演翁子光合作。另外，電影評論學會會長話，香港電影將經歷一個寒冬，但今日我嚟到呢度，聽到大家分享，可以用無私付出去形容佢哋，只要大家本著無私付出及做好自己，相信香港電影會走出寒冬。」

憑《爸爸》奪最佳導演的翁子光表示，也希望與Sammi合作。他說：「今日攞獎感覺都好深，喺香港攞到一個比較正規最佳導演獎，我以前都係影評人，電影評論學會絕對冇偏私，我曾參與會內討論，評論學會獎項提醒大家，某啲香港電影有幾好，未必係工業獎，但佢用唔同角度鼓勵大家可能認為係小眾嘅電影。」

（即時娛樂）